Erftstadt – Die Toten sind nicht tot, sondern wandern als Geister umher oder schweben leuchtend am Himmel. Aber wehe, wenn sie lächeln. Dann sterben weitere Menschen. Es ist ein apokalyptisches Szenario, das Kai Meyer beschreibt. Eine gruselige Welt, in der Leute ums Überleben ringen, in der im Kampf um Lebensmittel die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt, und in der dann doch Zuneigung und Freundschaft entstehen. „Phantasmen“ heißt der Roman des Erftstädter Bestsellerautors, der vor rund acht Jahren erschienen ist und jetzt als Graphic Novel vorliegt.

Mehr als 60 Romane hat Kai Meyer bereits veröffentlicht

Jurek Malottke hat die Geschichte in Bilder umgesetzt. Graphic Novel oder Comic, wo ist der Unterschied? „Es gibt keinen“, sagt Kai Meyer, dessen gut 60 Romane in mehr als 30 Sprachen erschienen sind. Der Begriff sei eingeführt worden, um Comics einen seriöseren Anstrich zu geben. Und dann habe er sich durchgesetzt für anspruchsvollere Bildgeschichten.

In Deutschland gebe es keine große Comic-Kultur, berichtet der Autor – anders als in Frankreich oder Belgien –, und entsprechend wenige professionelle Zeichner. In Jurek Malottke hat er jemanden gefunden, der die Charaktere im Buch kongenial erfasst. „Die Menschen sehen fast so aus, wie ich sie beim Schreiben im Kopf hatte“, sagt Meyer: „Malottke hat sehr filmisch erzählt.“ Die Texte seien weitgehend aus dem Roman übernommen, nur „hier und da etwas umgeschrieben“.

Kai Meyer ist als Autor phantastischer Romane bekannt gewerden. Copyright: Stefan Freund

„Phantasmen“ erst seine zweite Graphic Novel

Die Bilder – am Computer entstanden – wirken beinahe impressionistisch, vieles ist nur angedeutet, und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ungemein dicht. Und meist düster, oft bedrohlich. „Das Besondere ist, dass es keine Konturen, keine schwarzen Umrandungen der Figuren gibt“, sagt Kai Meyer. Jurek Malottke sei ein Meister seines Fachs, auch wenn „Phantasmen“ erst seine zweite Graphic Novel sei. Er mache in seinen Bildern die Gefühle der Figuren sichtbar und glaubhaft.

Mehr als zwei Jahre hat es gedauert, bis der Roman zur Bildergeschichte geworden war. Ein langer Weg von den ersten, schwarz-weißen Skizzen, die der Autor vorgelegt bekam, bis zum fertigen Buch. Für ihn sei es spannend, wie andere seine Charaktere umsetzten, sagt Meyer, der in Zülpich aufgewachsen ist und seit Jahren in Erftstadt wohnt.

Düster, oft bedrohlich sind die Szenarien. Copyright: Splitter Verlag 2022

Er hofft, mit der Graphic Novel noch einmal ein anderes Publikum für „Phantasmen“ zu interessieren. Das Original, im Carlsen-Verlag erschienen, sei als Jugendbuch eingeordnet worden. „Für mich war es nie ein Jugendbuch“, sagt der Autor. „Sondern ein Horror-Roman. Das Buch saß immer zwischen den Stühlen.“

Jurek Malottke hat das Wesen der Romanfigiuren in Bilder umgesetzt. Copyright: Stefan Freund

Kai Meyer bald im Kölner Gloria zu Gast

Übrigens lohnt es sich durchaus, Meyers Nachwort in dem aufwendig gestalteten Band zu lesen. Da schildert er die Suche nach dem richtigen Schauplatz – in diesem Fall ist es die Desierto de Tabernas, Europas einzige Wüste. Und erzählt von der mühsamen Kleinarbeit, bis aus einer Idee ein Buch wird. Charaktere müssen ausgefeilt werden, Handlungsstränge werden ausgedacht und wieder verworfen. Eigentlich habe er einen Thriller schreiben wollen, „gerade mal dezent phantastisch“, berichet der Autor. Und dann ist es doch ein phantastischer Horror-Roman geworden.

Wer Kai Meyer einmal live erleben möchte, hat dazu am Donnerstag, 23. Juni, 20 Uhr, Gelegenheit. Dann gastiert er mit Markus Heitz und Bernhard Hennen im Kölner Gloria. Die drei „Meister der Phantastik“ lesen aus ihren neusten Büchern, plaudern aus dem Autorenleben und diskutieren – untereinander und mit dem Publikum.

„Phantasmen“, Kai Meyer und Jurek Malottke, Splitter-Verlag, 240 Seiten, 35 Euro. ISBN 978-3-96792-214-1

