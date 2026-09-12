Drei junge Leute wurden bei einem Unfall am frühen Samstag (12. September) gegen 0.50 Uhr auf der Bliesheimer Straße in Erftstadt-Liblar verletzt. Ein 17-Jähriger, der auf der Rückbank des Pkws saß, hatte leichte Verletzungen erlitten, der 18-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Anwohner hatten den Aufprall des Fahrzeugs gehört und waren den jungen Leuten zur Hilfe geeilt.

Die Rettungskräfte und der Notarzt untersuchten sie noch am Unfallort. Anschließend kamen die Verletzten in Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser und Kliniken.

Auto kracht in Erftstadt-Liblar gegen einen Baum

„Der Aufprall war so laut, dass auch wir ihn bis in die Wache gehört haben“, berichtete Feuerwehreinsatzleiter Kevin Gleitsmann. Er habe dann auch noch Schreie gehört. Der Notruf sei über den E-Call des I-Phones in der Leitstelle eingegangen. Sekunden später waren Gleitsmann und sein Feuerwehrteam unterwegs zur Unfallstelle. Der Unfall hatte sich in Sichtweite der Feuer- und Rettungswache Erftstadt ereignet.

Trümmerteile des Fahrzeugs flogen weit über die Unfallstelle hinaus auf den unterhalb der Straße liegenden angrenzenden Parkplatz. Copyright: Margret Klose

„Als wir am Unfallort ankamen, waren alle Verletzten bereits aus dem Wagen“, schilderte er die Lage. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten. Die junge Frau lag auf der Straße, die beiden jungen Männer saßen auf dem angrenzenden Fuß- und Radweg. „Alle drei waren erkennbar verletzt“, erklärte er.

Die Polizei sperrte wenig später die Bliesheimer Straße ab. Ersten Ermittlungen zufolge seien die jungen Leute in Fahrtrichtung Bliesheim unterwegs gewesen. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache sei der Wagen dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geraten.

Die Beamten gehen aktuell von einem Alleinunfall aus. „Hinweise auf Alkohol, Drogen oder eine überhöhte Geschwindigkeit haben wir nicht“, betonte ein Sprecher der Polizeibehörde am Samstagmorgen.