Am Sonntagabend war es draußen bitterkalt, doch drinnen im Stadtsaal Frechen erwärmten Mandolinen die Herzen der zahlreich erschienen Besucher und Besucherinnen. Sie waren gekommen, um dabei zu sein, wenn das Mandolinenorchester Frechen mit einem Konzert sein hundertjähriges Bestehen feiert.

Ein Jahrhundert Orchestergeschichte

Einige der aktiven Mitglieder haben viele Jahre, einige sogar über 60 Jahre Orchestergeschichte geschrieben. Gegründet wurde das Orchester 1926 als Wander- und Mandolinenclub, aus dem sich das heutige Ensemble entwickelte. Dem Mandolinenorchester Frechen ist es in all den Jahren gelungen, sein Repertoire dem jeweiligen Zeitgeist anzupassen, um so immer ein leistungsfähiges Orchester präsentieren zu können.

Zeitreise der Mandolinenmusik

An diesem Abend nahmen 16 Musiker und Musikerinnen das Publikum im Stadtsaal mit Mandolinen, Mandolen, Gitarren, E-Bass, Akkordeon und Schlagzeug auf eine Zeitreise der Mandolinenmusik mit. Traditionelle und moderne Mandolinen- und Gitarrenklänge bestimmten das Programm, das Pavel Schickmann, seit 15 Jahren Leiter des Orchesters, mit Konzertmeisterin Susanne Schmitz zusammengestellt hatte. Sympathisch, informativ und zeitweilig auch mit viel Witz führte der 1. Vorsitzende und Mandolinenspieler Michael Heinsen durch den Abend der wunderbaren Musik.

Von Sartori bis Schickmann

Zu Beginn des Konzertes wurde alte traditionelle Mandolinenliteratur ausgesucht. So das Stück „Prime Rose“ von Giacomo Sartori, einem italienischen Komponisten, der von 1860 bis 1946 lebte.

Des Weiteren waren Arrangements von Günter Vogel zu hören. Der Musiker und Komponist war über 40 Jahre lang als Dirigent und musikalischer Leiter des Mandolinenorchesters Frechen tätig. Er komponierte im Lauf der Jahre über 300 Musikstücke für das Orchester und wurde zu dessen Ehrendirigent ernannt. Den zweiten Teil bestimmten Arrangements von Pavel Schickmann, der mit dem Einsatz von Akkordeon und Schlagzeug ein neues Klangbild schuf.

Beatles-Medley zur Freude des Publikums

Der Joy-Chor aus Frechen. Copyright: Petra Nova

Zur Freude des Publikums hatte man sich auch unter dem Titel „So geht’s auch“ eines Beatles-Medleys angenommen: „Yesterday“, „Michelle“, „Yellow Submarine“, „All my loving“ und „Norwegian Wood“ erklangen berührend im Mandolinensound.

Joy-Chor als Highlight des Abends

Ein absolutes Highlight und eine Bereicherung des Jubiläumskonzertes war der Joy-Chor aus Frechen, der mit seinen zwei Auftritten das Publikum begeisterte. Die 36 Sänger und Sängerinnen waren ein Eyecatcher: Sie waren in Pink und Grün gekleidet, begleitet am Klavier vom Pianisten Andreas Orwat und unter Leitung ihrer mit ganzem Körpereinsatz dirigierenden Leiterin Ulrike Bauer.

„Joy“, als „Junger Chor Frechen“ gegründet, ist ein seit über 30 Jahren bestehender Popchor im Rhein-Erft-Kreis und wurde in diesem Jahr mit dem Rhein-Erft-Kulturpreis ausgezeichnet. Mit Songs von Michael Jackson, mit ihrem „Lieblingslied“, „I am what I am“ von Gloria Gaynor, auch mit „Haus am See“ von Peter Fox bewies der Chor sein vielseitiges Repertoire und freute sich über die Rufe nach einer Zugabe.

Zugaben und kölscher Abschluss

Die gab es am Schluss natürlich auch für das Mandolinenorchester Frechen. So stand als erstes die „Rumba für Zupforchester“ auf dem Zugabenplan.

„Du bes die Stadt“ von den Bläck Fööss, arrangiert von Pavel Schickmann, untermalte die Vorstellung der einzelnen Mitglieder des Orchesters durch Michael Heinsen.

Traditionell endete das beeindruckende Jubiläumskonzert des Mandolinen-Orchesters mit dem Medley „Kölsch Milieu“ von Willy Ostermann, arrangiert von Günter Vogel, das der Joy-Chor Frechen gesanglich begleitete.