Der Jubel war groß, als Daniel Babowicz alias Dan Vegaz auf der großen Bühne am Forum terra nova in Elsdorf den Songcontest ELC gewonnen hatte. Der Musiker aus Frechen setzte sich bei dem Wettbewerb der zehn Kommunen im Rhein-Erft-Kreis durch und wurde gebührend gefeiert. Auf Platz zwei landete damals Vanessa Schäfer aus Elsdorf.

Das war am 18. Juli dieses Jahres. Die Euphorie des Abends war kaum abgeklungen, da gab es schon wieder einen Grund zum Feiern: Die beiden bringen nun gemeinsam ein Lied heraus. „Irgendwann“ heißt der Song, er ist am 18. September erschienen – überall dort, wo Musik gestreamt werden kann.

Ein Song zum Entspannen

„Das ist ein klassischer Sundowner, ein bisschen zum Entspannen“, sagt Daniel Babowicz. „Den kann man gut aufdrehen, wenn man abends im Auto sitzt“, ergänzt Vanessa Schäfer. In dem Lied geht es darum, dass jeder Tag neu beginnt und viele schöne Momente bereithält. Diese solle man genießen. „Es ist auch ein bisschen melancholisch“, sagt Babowicz. „Aber auf eine positive Art“, ergänzt Schäfer.

Die Arbeit am Song verlief für beide unkompliziert. Das Stück entstand fast wie von selbst. Sie fanden schnell einen gemeinsamen Ton, und das Zusammenspiel saß direkt.

Mit seinem unwiderstehlichen Mix aus Pop und Rap fuhr Dan Vegaz den ELC-Sieg für Frechen ein, Vanessa Schäfer (2.v.r.) kam auf den zweiten Platz. Copyright: Joachim Röhrig

Daniel Babowicz macht Popmusik mit Rap-Elementen, Vanessa Schäfer spielt poppige Singer-Songwriter-Musik, begleitet von ihrer Akustikgitarre. Etwa zwei bis drei Wochen nach dem ersten Treffen war das Lied fertig. „Beim ersten Treffen haben wir vielleicht eine halbe Stunde aufgenommen und drei Stunden einfach gelabert“, sagt Babowicz lachend. Auch beim Fotoshooting hatten sie Glück. In der Regenzeit wollten sie draußen Fotos machen und haben genau den richtigen Termin gefunden – mit dem schönsten Sonnenuntergang. „Manchmal passt es einfach alles“, sagt Vanessa Schäfer.

Die Erfahrung dort auf der Bühne war wirklich wie ein Fiebertraum Vanesssa Schäfer, ELC-Zweitplatzierte

Kennengelernt haben sich die beiden erst beim ELC in Elsdorf – nur drei Wochen, bevor sie gemeinsam den Song aufnahmen. Für die Organisation des Konzerts gibt es eine WhatsApp-Gruppe. So kam der erste Kontakt zwischen den beiden zustande. Engelbert Schmitz vom Kulturamt des Rhein-Erft-Kreises schlug dann einfach vor, dass die beiden zusammen Musik machen sollten.

Über den Musiksommer in Elsdorf und den Organisator Robert Wassenberg äußern sich beide voller Lob. „Der ELC hat mich wirklich schlagartig weitergebracht“, meint Daniel Babowicz. „Die Erfahrung dort auf der Bühne war wirklich wie ein Fiebertraum“, sagt Vanessa Schäfer. Das zeigt die Bedeutung, die das Festival in Elsdorf für die lokalen Künstler erlangt hat.

Live-Auftritt in Köln

Schon am 17. September standen die beiden wieder gemeinsam auf der Bühne – beim „Schäl Sick Sundowner“ in Köln. Dort stellten sie ihren gemeinsamen Titel „Irgendwann“ erstmals live vor, bevor er einen Tag später veröffentlicht wurde.

Die Vorfreude ist beiden anzumerken. Sicher ist auch, dass dies nicht die letzte Zusammenarbeit des Duos bleiben wird. „Ideen haben wir schon“, sagt Daniel Babowicz.