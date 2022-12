Frechen – Für eine regelmäßige Pflege des Anton-Engermann-Weges in Frechen setzt sich Anwohner Berthold Minklei ein. Der etwa 100 Meter lange Weg, der zwischen Kreuzbergstraße und der Straße An der alten Ziegelei verläuft, werde von Fahrradfahrern und Fußgängern viel genutzt, auch Eltern mit Kinderwagen oder E-Scooter-Fahrer seien oft dort unterwegs. Dass der Weg immer wieder zuwachse, sei zuweilen sogar gefährlich für die Passanten.

In den vergangenen Jahren sei der Weg immer nur nach Beschwerden der Anwohner gepflegt worden, danach sei er wieder verkrautet und langsam zugewachsen, berichtet Minklei, der sich in der Angelegenheit schon öfter an die Stadtverwaltung gewandt hat. Es mangele offenbar an einem regelmäßigen Pflegeauftrag an den Stadtbetrieb Frechen.

Stadt Frechen reagiert auf Kritik der Anwohner

In der Nähe des Engermann-Weges finden derzeit Bauarbeiten im großen Stil statt. Die GWG Rhein-Erft errichtet dort einen Gebäudekomplex mit 82 Wohnungen. Aus Sicht von Berthold Minklei ist es aber nicht sinnvoll, die regelmäßige Pflege des Engermann-Weges bis zum Ende der Bauarbeiten zu vertagen. Diese werden voraussichtlich bis 2023 dauern. So lange mit der dauerhaften Pflege zu warten, sei „bürgerunfreundlich“, betonte der Anwohner.

Nachdem die Stadt Frechen den Weg kürzlich hat auf Vordermann bringen lassen, ist er in einem guten Zustand. Copyright: Stadt Frechen

Anfang Juli hatte sich Minklei zuletzt bei der Stadt Frechen über den Zustand des Weges beschwert. Vor einigen Tagen veranlasste die Stadt dort die Grünpflege, derzeit ist der Weg in einem guten Zustand. „Ob nun auch eine regelmäßige Pflege erfolgt, wird die Zukunft zeigen“, sagt Minklei.

Wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilte, will die Stadt dafür sorgen, dass der Weg künftig in Schuss gehalten wird.