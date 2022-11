Frechen – Seit 2016 gibt es eine Ladestation für Elektroräder an der Fahrradabstellanlage am Frechener Bahnhof. Sie wurde dort in Kooperation mit dem Unternehmen Westenergie AG aufgestellt, auch mit Blick auf den angekündigten Radschnellweg Köln-Frechen.

Ursprünglich war vorgesehen, solche E-Bike-Ladestationen generell an sogenannten Mobilstationen einzuplanen. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass die Nutzer von E-Bikes ihre Akkus in aller Regel zu Hause laden. Außerdem ist das „Zwischendurch-Aufladen“ heutzutage normalerweise nicht nötig, dank der technischen Weiterentwicklung und der Ausstattung der Räder mit stärkeren Batterien.

Ladestation am Frechener Bahnhof soll abgebaut werden

In der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Umwelt und Klima erläuterte die Stadtverwaltung, dass die Station am Bahnhof nicht genutzt werde und sich inzwischen in keinem guten Zustand befinde. In Abstimmung mit dem Kooperationspartner Westenergie plädiere man daher dafür, die Ladestation abzubauen. Die Kosten solle die Firma übernehmen.

Die Frechener Stadtverwaltung beabsichtigt, auf der Fläche, die dadurch frei wird, zusätzliche Fahrradboxen aufzustellen, die zum Ausbau von Mobilstationen gehören. Ob diese neuen Fahrradboxen mit Auflade-Vorrichtungen für Elektro-Räder ausgestattet werden können oder sollen, muss noch geprüft werden. (mrz)