Parkgebühren – das war in Frechen immer ein bedeutsames und teils auch emotional besetztes Thema. Lange verzichtete die Stadt auf die Erhebung von Gebühren fürs Parken, um den Besuch der Innenstadt attraktiver zu machen. Dabei ging es auch darum, sich gegen die starke Konkurrenz in der direkten Umgebung zu behaupten. Auf Einnahmen, die die Parkgebühren in die Stadtkasse spülen, wurde lange bewusst verzichtet.

Doch damit soll es bald vorbei sein: Der Stadtrat hat beschlossen, den Parkraum in Frechen künftig zu bewirtschaften. Betroffen davon ist das Parkhaus Josefstraße und die bislang parkscheibenpflichtigen Plätze in der Innenstadt. Zudem sprach sich der Rat für die Einführung von Bewohnerparkausweisen sowie für die Beschaffung neuer Parkscheinautomaten aus.

Grundlage der Entscheidung sei eine umfangreiche Markterkundung gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dabei seien verschiedene technische und organisatorische Möglichkeiten der Parkraumbewirtschaftung untersucht wurden, ebenso wie unterschiedliche Bezahlsysteme, Betriebsformen, Beschaffungsmodelle sowie mögliche Standorte für zukünftige Parkscheinautomaten.

Dem Beschluss des Stadtrats zufolge soll im Parkhaus Josefstraße eine Parkgebühr von einem Euro je Stunde erheben. Es wird ein gebührenfreies Zeitfenster von 15 Minuten eingerichtet; wer nur kurz dort parkt, soll also nicht zur Kasse gebeten werden.

Auch Parkscheibenplätze in der Innenstadt betroffen

Für Parkplätze und Flächen in der Innenstadt, auf denen bislang eine Parkscheibe ausreichte, will die Stadt künftig ebenfalls Gebühren erheben, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Es sollen solarbetriebener Parkautomaten mit ausschließlicher Kartenzahlung und App-Nutzung angeschafft werden. Die Verwaltung wurde von den Politikern beauftragt, die erforderlichen Schritte zur Umsetzung vorzubereiten und die Parkgebührenordnung entsprechend anzupassen.

„Mit den nun gefassten Beschlüssen schaffen wir die Voraussetzungen für den Aufbau einer einheitlichen Parkraumbewirtschaftung in Frechen. Die Verwaltung wird die weiteren organisatorischen und technischen Schritte vorbereiten und die Umsetzung entsprechend der politischen Beschlusslage vorantreiben“, erklärte Bürgermeister Uwe Tietz. (rtz)