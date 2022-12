„Perspektive für Frechen“ Sorge wegen Legionellenbefalls in geschlossenen Gebäuden

Frechen – Die Wählergemeinschaft „Perspektive für Frechen“ sieht eine große Gefahr des Legionellenbefalls in Einrichtungen, die länger wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind. Insbesondere nennt die Perspektive das Hallenbad Fresh open, die Schulen und Sporthallen.



Auch vor dem Hintergrund des Legionellenbefalls im vergangenen Jahr, von dem besonders die Sporthalle Herbertskaul betroffen war, seien regelmäßige Spülungen und Kontrollen erforderlich. „Wenn eine sukzessive Lockerung der Sozialkontakte wie auch die Sportausübung wieder möglich sein werden, dann dürfen keine Störfaktoren von anderer Seite dies verhindern“, schreibt die Perspektive in einer Pressemitteilung.

Wie die Stadtverwaltung Frechen auf Anfrage berichtet, befinde sich das Hallenbad im Stand-by-Modus. Das Wasser werde weiterhin kontinuierlich aufbereitet, und es würden regelmäßig Proben entnommen. Damit sich in den Wasserattraktionen keine zusätzlichen Keime entwickeln können, werden diese regelmäßig gespült und in Betrieb genommen. Die Trinkwasserleitungen in den Sanitäranlagen seien mit Automatik-Spüleinrichtungen ausgestattet.

In allen weiteren Einrichtungen liefen die Spülungen wie im Ferienbetrieb, so die Stadtverwaltung weiter. (rtz)