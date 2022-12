Frechen-Königsdorf – „Regionaler Genuss“ lautet der Slogan von Maria und Sascha Lisicki. „Der Trend hin zu umweltfreundlichen und hochwertigen Produkten vor Ort verstärkt sich weiter“, sagt Sascha Lisicki. „Gerade jüngere Verbraucher beschäftigen sich intensiv mit dem Sortiment und kaufen bewusster ein. Das merken wir zunehmend im Getränkebereich“, berichtet der 33-jährige Frechener.

Aus einer Bierlaune heraus ist er mit seiner Frau vor einigen Jahren unter die Brauer gegangen, um ungefilterte und nicht pasteurisierte Biere herzustellen. Mit ihrem Hausbier „Fuchs“ haben sie sich bereits einen Namen gemacht. Es ist ein süffiges Bier, gebraut nach der Art des Ur-Kölsches, mit Geschmacksnoten von Pfirsich, Maracuja und Zitrone. Seit 2018 vertreibt das Paar über seine Brauerei „Hartmann & Lisek“ Biere mit Namen wie „Hail Mary“, ein Pale Ale mit fruchtigem Aroma, oder „Babajaga“, ein Getränk, bei dem handgepflückte Fichtentriebe und Honig von einem benachbarten Imker verwendet werden.

Neuer Genussladen in Frechen bietet Feierabendbier an

Vor wenigen Wochen ist das Paar, das auch die Kreativagentur Weissrausch betreibt, nun einen Schritt weiter gegangen und hat in Königsdorf an der Aachener Straße 607 einen rund 40 Quadratmeter großen Genussladen eröffnet, der neben den eigenen Produkten mehr als 60 Biere, Weine und Handwerksartikel aus dem Umland im Angebot hat.

Auch verschiedene Öle und Naturkosmetik gibt es im Laden. Copyright: Kathrin Höhne

Das Geschäft ist puristisch und charmant eingerichtet. Während die Produkte die Regale an den Wänden füllen, stehen in der Mitte des Raumes drei Fässer bereit. „Die wollen wir für Verkostungen nutzen und auch, um den Kunden hier ein Feierabendbier und ein paar kleine Köstlichkeiten anbieten zu können“, so Sascha Lisicki. „Wir wollen den Leuten zudem damit die Chance bieten, mal ein neues Bier oder einen neuen Wein auszuprobieren“, ergänzt seine Frau: „Gleichzeitig wollen wir die Herkunft und die Qualität unserer Angebote aufzeigen.“

Genussladen bietet verschiedene Produkte aus Frechen

Ihrer Erfahrung nach wollten immer mehr Verbraucher wissen, woher die Getränke kommen und was drin ist. „Das wollen wir als Verkäufer natürlich auch“, betont die 38-Jährige. „Im Gespräch mit den Kunden bekommen wir immer wieder wertvolle Tipps.“



Ein solcher führte das Paar zu Jürgen Siebertz vom Familienweingut Schenk-Siebert aus Sausenheim in der Nordpfalz, dessen Weine nun im Regal in Königsdorf stehen. Zum Angebot gehört auch Gin aus der Frechener Wanderer-Destillerie. Von Markus Friedrichs’ örtlicher „Ölquelle“ stammen hochwertige Raps-, Leinen und Hanföle. „Wir bieten zudem fair gehandelten Kaffee, Naturkosmetik oder Mückenpflaster für Kinder an“, berichtet Sascha Lisicki weiter.

In einer anderen Ecke des Ladens fallen aussortierte Flugzeug-Trolleys ins Auge. Ein portugiesischer Künstler hat diese für den Verkauf kunstvoll gestaltet.