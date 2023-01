Frechen – „Wir wissen nicht, ob wir es mit einem oder mit mehreren Brandstiftern zutun haben. Fest steht, wir wollen den oder die Täter fassen.“ Ralf Steinmann, stellvertretender Kommissariatsleiter, wirkt entschlossen, als er vor dem Frechener Rathaus mit seinen Kolleginnen und Kollegen steht und Fahndungsplakate in den Händen hält.

Seit Mai gehen im Frechener Stadtgebiet immer wieder Mülltonnen in Flammen auf. Etwa 50 Fälle zählt die Polizei bisher. „90 Prozent der Brände sind in der Gegend zwischen Krankenhausstraße, Bonnstraße, Freiheitsring und Friedenstraße aufgetreten“, berichtet Steinmann weiter.

Brandstiftung: So geht der Täter in Frechen vor

Als die Vorfälle sich häuften, hat die Polizei bereits vor geraumer Zeit eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Doch bislang ist der Täter, der stets in der Dunkelheit zündelt, den Beamten immer einen Schritt voraus. Manchmal ist er so dreist und zündet die nächsten Tonnen an, während die Feuerwehr ein paar Straßen weiter noch mit Löscharbeiten beschäftigt ist. Die Polizei hat Zivilkräfte im Einsatz und hofft auf Zeugenhinweise.

Jetzt gibt es einen weiteren Ansatzpunkt: Der Brandstifter ist bei zwei Taten von Überwachungskameras gefilmt worden. Zwar ist sein Gesicht nicht zu erkennen, jedoch die auffällige Jacke. Pressesprecher Thomas Held: „Wir veröffentlichen das Video im Internet und hoffen, dass die Kleidung, der Fellkragen an der Kapuze, die Gangart oder das Fahrrad jemandem bekannt vorkommen.“



Auf dem Video ist zu sehen, wie der Täter die Tonnen öffnet, etwas anzündet und hineinlegt. Dann verschwindet er wieder in der Dunkelheit. In fast allen Fällen sucht sich der Täter gelbe Tonnen aus, mal in üblicher Größe oder als Großcontainer. Bevor der Müll richtig brennt, vergehen mehrere Minuten – Zeit, die der Täter für seine Flucht nutzt.

Anzahl der Brände in Frechen hat zugenommen

Die Ermittler stellen fest, dass die Anzahl der Brände in den vergangenen Wochen zugenommen hat. Ob es einen Zusammenhang zu der abgebrannten Grillhütte am Rosmarpark und zur Strohmiete in Bachem sowie zum Scheunenbrand vor etwa einem halben Jahr in Grefrath gibt, können die Ermittler nicht sagen.

In Frechen sind am Mittwoch zahlreiche Plakate in Geschäften in der Fußgängerzone aufgehängt worden. 1000 Euro Belohnung sind ausgelobt. „Wir hoffen jetzt auf neue Hinweise“, sagt Steinmann. Sein Tonfall klingt noch optimistisch.

Hinweise an die Polizei per Mail oder unter 02233/520.