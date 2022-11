Bei einem Autounfall in Frechen sind am Mittwoch zwei Personen schwer verletzt worden.

Frechen – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Frechen sind zwei Personen schwer verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr kam es an der Kreuzung Bonnstraße/ Holzstraße (L496) zu einem Auffahrunfall.



Nach ersten Informationen wartete ein Autofahrer, der in Richtung Hürth unterwegs war, auf der Bonnstraße vor einer Ampel auf grünes Licht, als eine 58 Jahre alte Autofahrerin den stehen Wagen zu spät erkannt und auffuhr. Beide Fahrer verletzten sich dabei. Die Feuerwehr trennte das Dach des Wagens ab, in dem der Autofahrer saß, um ihn schonend aus dem Fahrzeug zu befreien.



Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Mann eine Rückenverletzung nicht ausgeschlossen. Beide Patienten wurden mit Rettungswagen in die Uniklinik gebracht. Der Verkehr in Richtung Hürth wurde in Höhe des Keramions am Kreisverkehr umgeleitet. (be)