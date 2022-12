Frechen-Grefrath – Die Sitzecke unterhalb des Grefrather Weinbergs ist eine beliebter Treffpunkt für Wanderer und Radler, um eine Pause einzulegen. Senioren finden sich dort zuweilen auch schon mal zu einer Skatrunde ein. Das schöne Wetter am vergangenen Wochenende haben Unbekannte genutzt, um am Weinberg zu feiern. Sie hinterließen dort nicht nur Müll und Glasscherben, sie beschädigten auch die Sitzgruppe.

Unbekannte haben die Sitzgruppe am Grefrather Weinberg beschädigt. Copyright: Wolfgang Mrziglod

Rolf Köllen hat dafür kein Verständnis. Er ist Mitglied der Gruppe, die den Weinberg bewirtschaftet und den Platz an dem kleinen Kapellchen mit seinen Sitzgelegenheiten in Schuss hält. Er kann nicht verstehen, warum die unbekannten Gäste unbedingt ihren Müll in der Umwelt verteilen, die Zäune vor den Weinstöcke beschädigen und die Sitzgelegenheiten zerstören müssen. „Die Bänke haben wir schon wieder gerade gerückt, den Müll und die Glasscherben beseitigt. Den Tisch müssen wir wohl ersetzen“, so Köllen.

Der Vorfall wurde bereits bei der Polizei angezeigt, eine Zeugin konnte dort bereits Angaben machen. Köllen hofft, dass sich noch weitere Zeugen melden, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt er auch direkt unter 01573/4729107 entgegen. (mrz)