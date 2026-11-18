Weihnachtsaktion für fünf Hürther Seniorenheime

Die Bürgerstiftung Hürth setzt ihre bewährte Weihnachtsaktion für die Bewohnerinnen und Bewohner der mittlerweile fünf Hürther Seniorenheime fort. Wie es in einer Mitteilung der Bürgerstiftung heißt, sind die Ehrenamtler seit September dabei, die Aktion vorzubereiten.

470 Wunschkarten und drei Wunschbäume

So erhielten 470 Seniorinnen und Senioren im Vorfeld Wunschkarten. Sie durften sich ein persönliches Geschenk im Wert von 20 bis 25 Euro wünschen. Gerade auf die persönliche, individuelle Seite lege die Bürgerstiftung großen Wert, heißt es weiter.

Die Vielfalt der Wünsche reiche von Büchern, Kosmetikartikeln und Süßwaren bis hin zu Fanartikeln des 1. FC Köln. Einen Einblick geben drei Wunschbäume, die im Hürth-Park aufgestellt wurden. Ab dem kommenden Samstag hängt daran eine Auswahl der Wunschkarten.

Verpackungsaktion im Hürth-Park

Am Samstag, 12. Dezember, zwischen 14 und 16 Uhr werden die Geschenke im Rahmen einer großen Verpackungsaktion im Hürth-Park von engagierten Helferinnen und Helfern der Bürgerstiftung weihnachtlich verpackt, im Laden neben dem Weihnachtsmarkt. Anschließend erfolgt die Übergabe an die Einrichtungen, damit die Präsente rechtzeitig zum Fest verteilt werden können.

„Das Gefühl, gesehen und geschätzt zu werden“

„Es geht uns nicht nur um das Geschenk, sondern um das Gefühl, gesehen und geschätzt zu werden“, sagt Julia Priemer-Bleisteiner, Vorsitzende der Bürgerstiftung Hürth. „Gerade in der Weihnachtszeit möchten wir Nähe und Freude schenken – und ein Lächeln auf die Gesichter zaubern.“ Man wolle damit ein Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit setzen, auch weil Weihnachten für viele ältere Menschen eine besonders emotionale Bedeutung habe.

Musik und Glühwein

Musikalisch unterstützt wird die Aktion durch weihnachtliche Musik des Jugend-Orchester der Musikschule Hürth. Außerdem gibt es Glühwein gegen eine kleine Spende.

Dank an die Unterstützer

Die Bürgerstiftung Hürth dankt allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die diese Aktion durch Spenden, Zeit und Herz möglich machten, heißt es in der Mitteilung. Spenden versetzen die Bürgerstiftung in die Lage, Sinnvolles für die Bürgerschaft zu realisieren zu können. (rtz)