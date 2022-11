Hürth-Hermülheim – Beim Neubauprojekt der Kita Kinderwelt wurde jetzt das Richtfest gefeiert. Der Rohbau des Gebäudes, das die bisherige, Mitte der 1970er-Jahre errichtete, Kita am Leitmeritzer Weg ersetzt, ist also vollendet. Bezugsfertig werde das zweigeschossige Haus dann im Juni kommenden Jahres sein, teilte die Sommerberg AWO-Betriebsgesellschaft mbH als Träger der Kita mit.

Den Richtkranz für die Feier hatten die Kita-Kinder mit den Symbolen ihrer jeweiligen Gruppen geschmückt. Dies sei ein Zeichen dafür, dass die Jungen und Mädchen, aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bald wieder in ihre Kita zurückkehren könnten, so die Awo. Derzeit werden die Kinder übergangsweise in der Kita Farbenland desselben Trägers in Kalscheuren betreut.

Hürth: 90 Kinder haben in der neuen Kita Platz

Die Vorfreude auf den Neubau ist nicht nur bei den Kindern groß, sondern auch bei den Verantwortlichen. „Beim Bau hatten wir die Chance, ganz genau die pädagogischen Bedürfnisse und unsere bisherigen Erfahrungen einfließen zu lassen. Entstehen wird eine moderne Kita, mit einer Umgebung, die Kindern Anregung und Herausforderung für Experimente und Entdeckungen bietet,“ betont Tanja Osterhoff, Regionalleitung Tageseinrichtungen für Kinder.

Der alte Baumbestand im Außenbereich konnte trotz der umfangreichen Arbeiten auf dem Grundstück erhalten werden. Dieser „Baumschatz“, wie der Architekt Michael Koppetsch das Grün nannte, schütze nicht nur vor der Sonne, sondern trage auch zu einem guten Klima bei.

Ansonsten stehen die Zeichen auf Veränderung und Wachstum: Während das alte Gebäude rund 70 Kindern Platz bot, können dort künftig knapp 90 Mädchen und Jungen betreut werden. Erweiterte Möglichkeiten soll auch die Arbeit im Familienzentrum erhalten. Diese findet im Verbund mit der Kita Farbenland statt.