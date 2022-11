Hürth-Efferen – Eine weitere Baulücke an der Luxemburger Straße in Efferen wird demnächst geschlossen sein. Auf einem knapp 3600 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Luxemburger Straße/Beselerstraße entsteht derzeit das „Casa Delux“, ein Wohn- und Geschäftshaus mit vier Vollgeschossen und Staffelgeschoss. Das Gebäude soll auch auch optisch etwas hermachen und eine Landmarke darstellen: Die Architektur lehnt sich an die Formen eines Kreuzfahrtschiffs an.

Das Bauprojekt hat eine lange Vorgeschichte. Um dem Investor den Bau eines Wohn- und Geschäftshaus zu ermöglichen, musste der Bebauungsplan neu gefasst werden, weil die ursprüngliche Fassung ausschließlich gewerbliche Nutzung zugelassen hatte. Bereits Ende 2013 brachte der Planungsausschuss eine Änderung des Bebauungsplans auf den Weg, um aus dem Gewerbe- ein Mischgebiet zu machen. Doch es drohte ein Lärmschutzproblem. Denn unmittelbar angrenzend entstand das Restaurant „L’Osteria“, zu dem auch eine Außengastronomie gehört.

Bebauungsplan 2015 vom Rat beschlossen

Der Investor konnte aber mit Gutachten belegen, dass das Schallschutzproblem lösbar ist, ohne den Gastronomiebetrieb einzuschränken. 2015 beschloss der Rat schließlich den neuen Bebauungsplan.

Seit Februar 2019 wird gebaut auf dem Eckgrundstück. Nach Angaben von Steve Kallmeyer, Geschäftsführer der Casa Delux Immobilien-Gesellschaft, werden über zehn Millionen Euro investiert. Das Gebäude wird geprägt durch große Glasflächen, Balkonbänder zu den beiden Straßenseiten hin und eine hochwertige Fassade aus Aluverbundplatten.

Erdgeschoss und erstes Obergeschoss für Gewerbeeinheiten

Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss befinden sich sieben Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtfläche von knapp 1400 Quadratmetern. Ein Großteil der Fläche sei bereits verkauft, so Kallmeyer. So stehen bislang ein Sanitätshaus, eine Orthopädiepraxis und eine Praxis für Physiotherapie als Nutzer fest. „Das wird ein kleines Ärztehaus“, sagt der Bauherr.

In den oberen Stockwerken werden 25 Eigentumswohnungen mit insgesamt 2020 Quadratmetern Wohnfläche untergebracht. Die meisten Wohnungen haben zwei bis drei Zimmer und Flächen zwischen 63 bis 90 Quadratmetern. Dazu kommen drei großzügige Penthouse-Wohnungen mit Flächen von 90, 160 und 260 Quadratmetern.

Das könnte Sie auch interessieren:

Große Nachfrage Anzeige Neukunden müssen im Rhein-Erft-Kreis ein Jahr auf Gasanschluss warten von Andreas Engels

Wasserkraft aus Norwegen Anzeige Hürther Stadtwerke steigen in den Stromhandel ein von Andreas Engels

Teure Häuser Anzeige Neubaugebiet Efferen-West wächst in rasantem Tempo von Andreas Engels

„Die künftigen Bewohner dort oben haben Domblick“, berichtet Kallmeyer. Sämtliche Wohnungen seien bereits verkauft. Die 54 Pkw-Stellplätze werden größtenteils auf einem Nachbargrundstück untergebracht. Im April 2021 soll das Gebäude laut Investor fertiggestellt werden.