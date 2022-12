Hürth – Die Grünen werden bei der Kommunalwahl am 13. September mit einer Bürgermeisterkandidatin antreten. Die 58-jährige Lehrerin Regina Kaiser wird Amtsinhaber Dirk Breuer herausfordern. Bei der Bürgermeisterwahl 2015 hatten die Grünen, die im Stadtrat mit der CDU kooperieren, auf einen eigenen Bewerber verzichtet und den Christdemokraten unterstützt.

Bei einer Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag in den Räumen der Brücke der Kulturen gegenüber dem Rathaus setzte sich Kaiser gegen einen Mitbewerber durch. An der Versammlung beteiligte sich nach Auskunft der Parteivorsitzenden Britta Bojung rund die Hälfte der 62 Grünen-Mitglieder. Bojung hatte schon nach dem guten Ergebnis bei der Europawahl im Mai 2019 angekündigt, nach einem geeigneten Kandidaten zu suchen. Damals hatten die Grünen in Hürth über 24 Prozent der Stimmen geholt und als zweitstärkste Partei fast zur CDU aufgeschlossen.

Berrenratherin, BWL-Absolventin, Hauptschullehrerin

Regina Kaiser, geborene Roggendorf, stammt aus Berrenrath. Sie absolvierte ein Betriebswirtschafts- und Lehramtsstudium und arbeitet als Lehrerin in einer Kölner Hauptschule in einem sozialen Brennpunkt. Nach Angaben ihrer Partei verfügt sie über langjährige kommunalpolitische Erfahrung, unter anderem als Sprecherin des Vorstands der Grünen im Bezirk Köln-Innenstadt/Deutz und als Mitglied im Arbeitskreis Schule der Kölner Stadtratsfraktion.



Derzeit lebt sie in Frechen, bereitet aber ihren Umzug nach Hürth vor. „Ich freue mich, wieder in meine Heimat zurückzukehren, und ich will mich für ein liebens- und lebenswertes Hürth einsetzen“, so die Kandidatin. Auf die Kommunalwahl blicke sie mit Optimismus. „Themen wie Klimawandel, Verkehr und Wohnen, sozialer Zusammenhalt, aber auch der wachsende Rechtspopulismus bewegen unsere Gesellschaft.“ Eine Mehrheit für die Grünen und die Wahl einer Frau zur Bürgermeisterin seien zum ersten Mal in der Stadtgeschichte „eine realistische Option“.



Turnusgemäß wurde auch der Parteivorstand gewählt. Britta Bojung, seit 2018 Vorsitzende der Hürther Grünen, wurde einstimmig wiedergewählt, auch ihr Stellvertreter Dr. Hendrik Fuchs wurde ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Fuchs äußerte sich zuversichtlich über die Wahlaussichten: „Unsere Mitgliederzahl hat sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Das gibt uns Rückenwind für den Kommunalwahlkampf.“ Neuer Kassierer ist Dr. Christoph Flink, zu Beisitzern wurden Inge Cürten-Noack, Angela Hellmig und Clemens Cochius gewählt. Die Kandidaten für den Rat wollen die Grünen Ende März wählen.