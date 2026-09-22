Den ersten Startschuss für die über 500 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 10- und 5-Kilometer-Läufen beim „1. Königswinterer Lauf für Luis“ feuerte Bürgermeisterin Heike Jüngling bereits um 10.30 Uhr ab und schickte die Läufer auf die Strecke entlang des Rheinufers und durch die Altstadt. Zeitgleich erfolgte der Aufbau des im Anschluss geplanten Kinder- und Familienfestes mit Foodtrucks, Getränke- und Kuchenständen sowie den Mitmachaktionen wie Kinderschminken oder Glitzertattoos. Darüber hinaus hatte die Katholische Jugendagentur Bonn, die in Königswinter die Häuser der Jugend betreibt, für ein buntes Angebot an Spielen wie einem großen „Vier-gewinnt“-Stand, Riesenjenga, zwei Mini-Tischtennistischen, Speed Stacks, Diabolos und Jonglage-Tellern gesorgt.

1. Königswinterer Lauf für Luis

Der Benefizlauf hieß offiziell „1. Königswinterer Lauf für Luis“, der zu Ehren von Luis Paulo Jochim veranstaltet wurde. Zum Hintergrund: Bei einem Verkehrsunfall in Hürth im Juni 2025 waren der 25-jährige Schulbegleiter Luis und die zehnjährige Avin tödlich verunglückt, nachdem ein junger Autofahrer an einer Ampel in Höhe der Frechener Straße in eine Gruppe von Schulkindern gefahren war, die unterwegs zum Sportunterricht waren. Der damals 20 Jahre alt Fahrer, der laut Gutachtern das Rotlicht an der Ampel missachtet hatte, wurde wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung nach Jugendstrafrecht zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Die Familie von Luis gründete nach dem Unfall eine Stiftung mit dem Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern. Den Benefizlauf unterstützte auch die in Bonn geborene Mittel- und Langstreckenläuferin sowie Laufbotschafterin Konstanze Klosterhalfen.

Jonathan Hoffmann vom LAZ Rhein-Sieg siegte über 10-Kilometer bei den Männern. Bei den Damen hatte Edda Greiber die Nase vorn. Bei den männlichen Teilnehmern am 5-Kilometer-Lauf siegte Simon Trampusch, bei den Damen Susanne Han. Vor dem Start der Schülerläufe ergriff Marcus Jochim, der Vater von Luis, das Wort und begrüßte die Teilnehmer, riss kurz die tragische Geschichte um den tödlichen Unfall seines Sohnes an und erläuterte, warum das Thema „Verkehrssicherheit für Kinder“ zum Hauptthema der Stiftung wurde. Beim anschließenden Familienfest auf dem Marktplatz erwartete die Teilnehmer ein buntes Programm.