Zum fünften Mal lädt die Stadt zum Hürther Wirtschaftstag ein. Die Veranstaltung am Mittwoch, 14. Oktober, von 16 bis 20 Uhr im Bürgerhaus (Friedrich-Ebert-Straße 40) soll Unternehmen aller Branchen und Größen eine Plattform bieten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen.

Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto „SmartVernetzt – Verbinden. Inspirieren. Wachsen.“ Der Eintritt ist frei. Die Besucherinnen und Besucher können sich an den Ständen regionaler Unternehmen über Produkte, Dienstleistungen und innovative Angebote informieren. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm. Expertinnen und Experten greifen wirtschaftliche Themen auf und geben praxisnahe Impulse für den unternehmerischen Alltag.

Hürth: Unternehmen können sich mit einem Stand anmelden

Der Hürther Wirtschaftstag geht auf eine Initiative der städtischen Wirtschaftsförderung zurück. Auch der Arbeitskreis Wirtschaft Hürth (AWH), die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft, die Agentur für Arbeit in Brühl und die Kreishandwerkerschaft beteiligen sich.

Unternehmen, die sich mit einem eigenen Stand beim Wirtschaftstag präsentieren müssen, können sich auf der Internetseite anmelden. Dort gibt es auch einen fortlaufend aktualisierten Überblick über das Vortragsprogramm und Informationen zu den Ausstellerinnen und Ausstellern. (aen)