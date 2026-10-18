Er führt durch neun Ortsteile und an acht Seen vorbei, an Bächen entlang, durch Wälder und Felder. Nach jahrelanger Planung ist er nun im ganzen Streckenverlauf ausgeschildert: ein Wanderweg rund um Hürth.

Erste Vorarbeiten gab es schon 2022. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hatte sich eine Gruppe der Agenda Hürth zu der Zeit auf den Weg gemacht, um einen Rundwanderweg zu planen und dann dazu gleich noch Wanderwege um alle zwölf Stadtteile zu konzipieren. Die Wege fanden Eingang in einen Kalender, den die Agenda 2023 herausgab. Der Kalender fand großen Anklang in der Bevölkerung und musste mehrfach nachgedruckt werden, berichtet die Agenda Hürth.

Mit Unterstützung des Naturparks Rheinland und des Eifelvereins konnte jetzt der Wanderweg feierlich eröffnet werden.

Der Vorsitzende der Agenda Hürth, Dr. Rolf Meier, meint dazu: „Wir sind glücklich, den Hürther Bürgerinnen und Bürgern nun eine attraktive Gelegenheit anzubieten, die grüne Seite von Hürth in all ihren Facetten beim Wandern oder Spazierengehen erleben zu können“.

Der Rundweg kann sich sehen lassen: Er ist 36,3 Kilometer lang, die Gehzeit beträgt 7 Stunden und 20 Stunden. Aber natürlich muss man nicht den ganzen Wanderweg am Stück gehen, so die Agenda Hürth. Es gibt in jedem der neun Ortsteile Einstiegsmöglichkeiten, und natürlich bestehen auch Gelegenheiten für eine kleine Rast.

Zum neuen Wanderweg gibt es eine Beschreibung mit QR-Code, sodass man sich von seinem Handy leiten lassen kann. Es gibt auch ein Merkblatt zu dem Wanderweg; es liegt in der Stadtbücherei, dem Rathaus und in den Filialen der Sparkassen aus. (red)