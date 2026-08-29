Die letzte Wanderung in diesem Sommer führt uns unter anderem zum Wassererlebnispfad Pulheimer Bach. Sie beginnt an dem kleinen Parkplatz an der Von-Harff-Straße in Pulheim-Geyen. Wir suchen ein Wort mit zehn Buchstaben. Unweit des Parkplatzes befindet sich die Pfarrkirche St. Cornelius (Bild 1). Sie wurde 1893 anstelle einer mittelalterlichen Kirche errichtet. Die Backstein-Hallenkirche mit vier Jochen wurde nach den Plänen des Kölner Architekten Theodor Roß im neogotischen Stil gebaut. Unter der weißen Kugellampe rechts von den Treppenstufen findet sich ein Hinweisschild, das uns verrät, was auf dem Friedhofsgelände nicht gestattet ist. Wir notieren den vierten Buchstaben des letzten Wortes.

Rätselwanderung Pulheim – Bild 2 Copyright: Maria Machnik

Der Kirche gegenüber steht das Spritzenhaus (Bild 2). Männer des Löschzuges Geyen haben ihm seine ursprüngliche Optik wiedergegeben. Sie haben beispielsweise die nachträglich aufgebrachte Farbe abgetragen und die Fassade durchbrochen. Das Gebäude war bis 1965, bis zum Bau des inzwischen stillgelegten Feuerwehrhauses Am Domkreuz, in Betrieb. Ein Schild rechts neben dem Eingangstor liefert uns den nächsten Buchstaben. Wir notieren den Dritten des Wortes unter dem Wappentier. Er taucht zweimal in dem Lösungswort auf.

Wir gehen nun zurück in Richtung Parkplatz und folgen der Von-Harff-Straße. An der Fußgängerampel überqueren wir die Von-Frentz-Straße, halten uns links, biegen rechts in die Korneliusstraße und an deren Ende rechts in die Von-Grass-Straße ab. Sie stößt auf den Jakob-Pohl-Platz. Er ist benannt nach dem 1998 verstorbenen gebürtigen Kölner, der eine feste Größe im politischen und gesellschaftlichen Leben des Ortes wurde. Wir gehen nach links über den Platz auf einen Fußgänger-/Radweg.

Der Pulheimer Bach schlängelt sich dort seit ein paar Jahren wieder in einem natürlichen Flussbett mit Bögen und einer pflanzenreichen Bachaue. Am Rasenfußballplatz halten wir uns rechts und biegen gleich wieder links ab in den schmalen Weg, der am Bach entlangführt. Kurz hinter der Betonbrücke sind Driftblöcke am Ufer zu sehen. Sie markieren einen außerschulischen Lernort mit einer Bachfurt aus Trittsteinen, der von der benachbarten Grundschule Sinthern/Geyen aus direkt zu erreichen ist. Wir folgen dem Bachverlauf und kommen an einen Ankerpunkt (Bild 3).

Rätselwanderung Pulheim – Bild 3 Copyright: Maria Machnik

Eine der Informationstafeln in dem überdachten Pavillon zum Thema „Wasser als Landschaftsgestalter“ verrät Näheres über Driftblöcke. Von dem ersten Wort über der Karte benötigen wir den dritten Buchstaben. Hinter dem Parkplatz passieren wir zwei rot-weiße Poller. Der kombinierte Rad-/Gehweg führt vorbei an Pferdekoppeln und dem Flussbett. Er stößt nach einer Weile auf die Martinstraße, in die wir nach links einbiegen. Stellenweise tauchen in den Boden eingelassene blaue Betonsteine mit einer weißen Doppellinie auf. Die Blaue Linie zeigt an, wo der Pulheimer Bach in einem unterirdischen Betonkorsett fließt.

Nach wenigen Metern biegen wir rechts in die Jakob-Sandt-Straße ein. Die Häuser dort sind noch in den 60er- und 70er-Jahren entstanden. Nun gehen wir nach rechts in den Quellenweg, der nach einem scharfen Linksknick nach mehreren Minuten an einem Spielplatz und der Einmündung in den Ambornsweg vorbeiführt und geradeaus in einen schmalen Weg übergeht. Felder säumen den Weg, rechts in der Ferne sind Kühltürme und Windräder zu sehen. Nach ein paar Minuten taucht links eine Messtation auf (Bild 4).

Rätselwanderung Pulheim – Bild 4 Copyright: Maria Machnik

Sie erfasst Temperatur, Wind und Feuchte bis in zwei Kilometer Höhe. An einem Zaun hängt eine Informationstafel des LVR. Von dem Wort unter dem Hinweis „Hier wächst“ notieren wir den zweiten Buchstaben. Wir gehen zurück auf den Weg, der nach einer ganzen Weile an eine Koppel führt (Bild 5). Das erste Wort auf der Stele liefert uns den nächsten Buchstaben. Wir notieren den dritten.

Rätselwanderung Pulheim – Bild 5 Copyright: Maria Machnik

An der T-Kreuzung halten wir uns links, gehen vorbei am plätschernden Bach, mehreren Infotafeln und einem rechter Hand liegenden Holzstamm, der zum Verweilen einlädt. An der nächsten Gabelung biegen wir wieder links ab und folgen der Dammstraße eine ganze Weile. Die Häuser in dem Wohngebiet sind zwischen 2006 und 2008 entstanden. Die Dammstraße geht leicht rechts in die Straße Auf dem Acker über. Sie stößt auf die Brauweiler Straße, wo wir uns links halten und zur schmucken Hubertuskapelle aus dem 19. Jahrhundert gelangen (Bild 6).

Rätselwanderung Pulheim – Bild 6 Copyright: Maria Machnik

Mitglieder der Maigesellschaft Weißer Flieder haben das Gebäude, das Eigentum der Stadt ist, 2007 renoviert. Die Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe der Kapelle liefert uns den nächsten Buchstaben. Vom Wort über den Infos über das Anruf-Sammel-Taxi benötigen wir den zweiten und den vierten Buchstaben. Wir gehen weiter auf der Brauweiler Straße. Nach wenigen Metern taucht das 1865 errichtete Bodethaus auf (Bild 7).

Mitglieder der Maigesellschaft Weißer Flieder haben das Gebäude, das Eigentum der Stadt ist, 2007 renoviert. Die Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe der Kapelle liefert uns den nächsten Buchstaben. Vom Wort über den Infos über das Anruf-Sammel-Taxi benötigen wir den zweiten und den vierten Buchstaben. Wir gehen weiter auf der Brauweiler Straße. Nach wenigen Metern taucht das 1865 errichtete Bodethaus auf (Bild 7).

Rätselwanderung Pulheim – Bild 7 Copyright: Maria Machnik

Es ist benannt nach dem Arzt und Sanitätsrat Dr. Gustav Bodet, der dort bis Anfang des 20. Jahrhunderts wohnte. Er war lange als Arzt in der Arbeitsanstalt Brauweiler tätig. 1980 war das Haus vom Abbruch bedroht. Doch konnte er abgewendet werden. 1983 wurde das Gebäude von Grund auf renoviert. Vom Schild über der Hausnummer 41 notieren wir den ersten Buchstaben. Wir gehen weiter, bis wir erneut auf die Kreuzstraße treffen. Dort steht der alte Fronhof (Bild 8).

Rätselwanderung Pulheim – Bild 8 Copyright: Maria Machnik

Das Gebäude mit der Hausnummer 55 war Mittelpunkt der Güterverwaltung für die umliegenden Besitzungen der Abtei Brauweiler. Die Wirtschaftsgebäude des geschlossenen Vierkanthofes stammen im Wesentlichen aus dem 19. Jahrhundert. Heute ist die Anlage in Privatbesitz. Links vom Torbogen hängt an einem weiß gestrichenen Lattenzaun ein rotes Schild. Der zweite Buchstabe des ersten Wortes zählt. Nun gehen wir zurück auf die Brauweiler Straße.

An der Straße Am Fronhof gehen wir nach links, am Parkplatz gegenüber der Koppel gleich wieder nach rechts in einen schmalen Fußweg. Er führt am Sportplatz vorbei und über eine kleine Brücke. Dort halten wir uns rechts, gehen zurück zum Jakob-Pohl-Platz, von dort nach links in die Von-Grass-Straße, nach rechts in die Manstedtener Straße und weiter in die Von-Frentz-Straße. Sie führt zurück zum Parkplatz. Nun müssen die Buchstaben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Der gesuchte Begriff taucht in dem Text auf.

Die Strecke der Rätselwanderung durch Geyen und Sinthern. Copyright: Redaktion

Das Gewinnspiel

Wir verlosen jeweils zweimal zwei Tickets für „Ladies lacht“ am Freitag, 6. November, im Köster-Saal in Pulheim, für das Konzert des Michael-Villmow-Jazztrios am Samstag, 14. November, und für den Kabarettabend mit Aydın Işık „Mein Dinner mit Gott“ am Samstag, 20. März, 2027, beides in der Abtei Brauweiler.

Wer teilnehmen möchte, sendet das Lösungswort an die E-Mail-Adresse der Redaktion. Einsendeschluss ist Mittwoch, 9. September, 23.59 Uhr. Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost. Bitte die Postanschrift angeben. Das Lösungswort der Wanderung durch Wesseling am 15. August lautete „Hochwasser“. (red)