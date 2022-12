Würdigung für Ehrenamt Hürther Lothar Ebert erhält Verdienstkreuz am Bande

Hürth-Gleuel – Eine besondere Würdigung für sein langjähriges und vielfältiges ehrenamtliches Engagement in der evangelischen Kirche im Rheinland erhielt am Freitag Lothar Ebert.

Der Bundespräsident verlieh ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande. Der stellvertretende Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Horst Lambertz, überreichte ihm in einer Feierstunde in der Martin-Luther-Kirche in Gleuel die hohe Auszeichnung. Dabei würdigte Lambertz vor allem den unermüdlichen Einsatz des Hürthers für seinen Heimatort und für die Region.

Seit 1984 Kirchmeister

Als Diplom-Ökonom war Ebert bis zu seinem Renteneintritt im Jahre 2011 als Controller bei der RWE AG tätig. Seine Wirtschaftskenntnisse nutzt er seit Jahrzehnten ebenso für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten. So ist er seit 1984 als Kirchmeister in seiner Heimatgemeinde für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen verantwortlich. Im Kirchenkreis Köln-Süd gehört er dem Kreissynodalvorstand an und prüft hier seit 2008 als Finanzkirchmeister Jahresabschlüsse und Haushaltsentwürfe von 18 Rechtsträgern in der evangelischen Kirche. Er bildet Mitarbeiter fort und ist in Kirchengemeinden, im Kirchenkreis sowie im Verwaltungsverband ein gefragter Mann für die Verwaltung von Finanzen und in Sachen Buchführung. Zudem engagiert er sich für die Diakonie Michaelshoven und war 25 Jahre lang ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht Köln.

„Ohne Rückhalt und die Unterstützung, besonders von meiner Familie, von meiner Frau, wäre das nicht gegangen“, erklärte Ebert, der mit dem Bundesverdienstkreuz nicht gerechnet hatte, sich darüber aber im Kreise von Kirchen - und Politikvertretern sowie Familienmitgliedern freute.