Nach der Entgleisung eines Bauzugs ist der Bahnverkehr zwischen Köln und Aachen seit Montag (10. August) wieder möglich. Die Freigabe der Strecke hatte sich um eine Woche verzögert, weil zwei bei dem Unfall beschädigte Weichen vollständig ausgetauscht werden mussten.

Von den tagelangen Einschränkungen waren unter anderem die Regionalexpress-Linien RE 1 und RE 9 sowie die Regionalbahn RB 38 betroffen. Für die ausfallenden Verbindungen war ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Im Fernverkehr mussten Züge umgeleitet werden, wodurch sich die Fahrzeiten verlängerten.

Die Züge können die Strecke nun wieder regulär befahren. Im betroffenen Abschnitt gilt allerdings zunächst noch eine reduzierte Geschwindigkeit. Fahrgäste müssen deshalb weiterhin mit leichten Verzögerungen rechnen.

Die Strecke war bereits seit Ende Juni wegen umfangreicher Bauarbeiten gesperrt. Dabei wurden Weichen und Gleise erneuert. Der Unfall mit dem Bauzug hatte die ohnehin geplante Sperrung zusätzlich verlängert. (red)