Die Bahnstrecke Köln-Aachen bleibt nach der Beschädigung der Weichen bei Kerpen-Horrem länger gesperrt als ursprünglich geplant. Wie die Deutsche Bahn nun mitteilt, werden die Reparaturen erst am 10. August beendet sein.

Zum Hintergrund: Seit Ende Juni erneuert die Deutsche Bahn auf der Strecke Weichen und Gleise. Ein Ende der Bauarbeiten war eigentlich für den 24. Juli (Freitag) vorgesehen. Doch ein Zwischenfall warf den Zeitplan durcheinander. An dem Freitag kippte im Bereich von Kerpen-Horrem ein Bauzug um und richtete großen Schaden an. Zwei Weichen auf der Strecke für den Fernbahn-Verkehr wurden erheblich beschädigt, so dass sie vollständig ausgetauscht werden müssen. Die Fachleute der DB InfraGO hatten unmittelbar die Reparatur angestoßen. Die Sperrung verlängerte sich zunächst bis zum heutigen Donnerstag (30. Juli 2026) - also rund eine Woche später als vorgesehen.

Weichen und Betonschwellen in Sonderanfertigung

Jetzt teilt die Deutsche Bahn mit, dass sich die Reparaturzeit erneut verlängert. Es müssen spezielle Weichengroßteile und Betonschwellen in Sonderanfertigung produziert und geliefert werden, so die Begründung. Die Deutsche Bahn schreibt: "Zunächst bauen die Fachleute die beschädigten Weichen und Schwellen sowie den Schotter aus. Im nächsten Schritt bauen sie die neuen Weichen und Schwellen ein und verschweißen diese mit der angrenzenden Infrastruktur. Danach verfüllen sie den Bereich mit Schotter und passen die Leit- und Sicherungstechnik an. In einem letzten Schritt wird der gesamte Bereich geprüft und abgenommen. Erst danach wird die Strecke freigegeben."

Derzeit geht die DB InfraGo davon aus, dass die umfangreichen Arbeiten am Montag, 10. August, abgeschlossen werden könnten. Zum Betriebsstart sollen die Züge wieder über die Strecke rollen. Der Zugverkehr wird in den ersten Tagen nach Streckenfreigabe zunächst noch mit verminderter Geschwindigkeit über die Gleise fahren. Dabei handelt es sich um einen regulären Vorgang nach Gleisarbeiten an Fernbahnstrecken, so die Bahn weiter.

Fernverkehr

Im Fernverkehr werden Züge der Linie Brüssel–Aachen–Köln–Frankfurt (Main) umgeleitet. Es kommt zu längeren Fahrzeiten. Der Halt in Düren entfällt während dieser Zeit.

Regionalverkehr

Auf der Linie RE 1 (RRX, NationalExpress) kommt es zu Teilausfällen zwischen Köln Hbf und Aachen Hbf. Auf der Linie RE 9 (DB Regio) kommt es zu Teilausfällen zwischen Köln Hbf und Düren. Auf der Linie RB38 (DBRegio) kommt es zu Teilausfällen zwischen Horrem und Köln Messe/Deutz. Fahrgäste können alternativ zwischen Düren und Köln Messe/Deutz die Züge der Linie S 19 (DB Regio) nutzen. Es ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Aachen Hbf und Düren bzw. Düren und Köln Hbf eingerichtet. Zudem fährt eine Schnellbuslinie zwischen Köln Hbf und Aachen Hbf ohne Zwischenhalte. Die Fahrplananpassungen werden schnellstmöglich in die Auskunftsmedien hinterlegt. Außerdem sind sie unter zuginfo.nrw abrufbar.