Kerpen – Die berühmte – und durchaus auch berüchtigte – Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geht am Wochenende in die nächste Runde. Auch der Rhein-Erft-Kreis ist in der neuen Staffel vertreten, denn die 24-jährige Kerpenerin Jessika Strunk wagte sich zum Casting. Es war das allererste Mal, dass sie vor Publikum auftrat.



„Ich wollte schon immer mal an so etwas teilnehmen, früher habe ich mich nur nie getraut“, erzählt die Neu-Kerpenerin. Seit 2019 lebt sie dort mit ihrem Freund zusammen. Gebürtig kommt Strunk aus Brühl, wo sie auch aufgewachsen ist. Der Liebe wegen habe es sie dann nach Kerpen verschlagen. „Mein Freund arbeitet in Aachen, ich in Brühl, da haben wir uns sozusagen in der Mitte getroffen.“



Kerpenerin singt Song von Beyoncé

Vor der DSDS-Jury singt sie den Song „If I Were a Boy“ von der R&B- und Pop-Ikone Beyoncé. „Ich fand das Lied schon immer toll“, schwärmt die 24-Jährige. „Es hat Höhen und Tiefen, da kann man eine große Bandbreite zeigen. Ein Jurymitglied hat den Song ja auch für Beyoncé produziert. Ich habe aber erst vor Ort erfahren, dass er in der Jury ist. Das hat mich noch nervöser gemacht.“



Der Auftritt habe ihr trotz Nervosität aber sehr viel Spaß gemacht. Eine Neuheit dieser Staffel von DSDS ist, dass die Kandidatinnen und Kandidaten in einer Art gläsernem Würfel auftreten. Von draußen können alle zusehen. „Es war eine große Herausforderung, in diesem Glaswürfel anzutreten“, sagt Strunk. „Ich bin froh, dass ich mich das getraut habe und über meinen eigenen Schatten gesprungen bin.“



Auftritt der Kerpenerin schon im Sommer aufgenommen

Jessika Strunks Auftritt ist bereits im Sommer aufgenommen worden. Ob sie weitergekommen ist, darf sie noch nicht verraten. Um das zu erfahren, müsste man am Samstag schon einschalten.



„Deutschlands sucht den Superstar“ wird seit jeher bei RTL ausgestrahlt. Los geht es am Samstag, 22. Januar, um 20.15 Uhr. Die Jury der inzwischen 19. Staffel bilden Florian Silbereisen, die Singer-Songwriterin Ilse DeLange aus Holland und der Produzent Toby Gad, der auch bereits für Beyoncé und Madonna produziert habe, wie der TV-Sender mitteilte. Die Castings fanden mitten auf den Marktplätzen in Wernigrode und in Burghausen statt. Die Kandidatinnen und Kandidaten sangen und musizierten im gläsernen Würfel, vor der Jury, dem Publikum und den Kameras. Zehn Casting-Folgen wird es geben, danach folgt der sogenannte Recall und zum Abschluss der Staffel geht es in die Liveshows.