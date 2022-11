Gaststätte „Wunderbar – Konsum“ Großes Weihnachtsessen für Bedürftige in Kerpen

Kerpen-Balkhausen – Jedes Jahr veranstaltet Tankstellenbesitzer Jörg Gassmann eine Weihnachtstombola für einen guten Zweck. Weil er aber sehen möchte, was mit dem gesammelten Geld geschieht, war er auf der Suche nach einem guten Zweck. Dann sah er das Plakat der „Frisöre gegen Armut“, die bedürftigen Menschen kostenlos die Haare schneiden. Diese Aktion, die kürzlich auch in Kerpen stattfand, gefiel ihm direkt. Spontan kam er auf die Idee: „Ich lade Bedürftige mit dem Erlös zu einem großen Weihnachtsessen ein.“

Gemeinsam mit Andreas Weyrauch von der Gaststätte „Wunderbar – Konsum“ und Robert Leonhardt vom Eiscafé Dolce Vita wurde in der Wunderbar an der Heerstraße gekocht. Am Dienstag war es soweit: Gegen Mittag trafen 35 bedürftige Menschen in der Gaststätte ein. Die Stimmung war ausgelassen, die Freude bei allen sehr groß.

Gaststätte voll besetzt

In der Küche hatten Andreas Weyrauch und seine Helfer viel zu tun. Nach einem Gemüsesüppchen wurden Spinatklöße, Gulasch und Rotkohl serviert – köstlich. Zum Nachtisch gab es drei Sorten Kuchen, die Robert Leonhardt ehrenamtlich gebacken hatte. Eine Haselnuss-Sahneschnitte mit Caramelsauce war ebenso beliebt wie die Kirsch-Holunder-Sahneschnitte und die Marillen-Sahneschnitte.

Auch Weyrauch und Leonhardt hatten sich gerne der Idee von Jörg Gassmann angeschlossen und unterstützten die Aktion tatkräftig und ehrenamtlich. Derweil war die Gaststätte bis auf den letzten Platz besetzt. Gäste aus der örtlichen Politik besuchten die Menschen.

Organisator Jörg Gassmann freute sich mit Andreas Weyrauch und Robert Leonhardt. Copyright: Jansen

Alle Teilnehmer waren von Karin Meyer empfohlen worden, die seit vielen Jahren in Kerpen im Kolpinghaus regelmäßig jeden Donnerstag von 10 bis 13 Uhr rund 45 Leute zu ihrer Teestube einlädt und sich auch um deren Probleme kümmert. Sie hatte im Auftrag von Organisator Gassmann Gutscheine für das Weihnachtsessen gezielt an bedürftige Menschen aus dem gesamten Kerpener Stadtgebiet verteilt.

Unterstützung von „Friseure gegen Armut“

Und auch die Ideengeber selbst waren mit von der Partie. So bereitete Sandra Stempien von den „Friseuren gegen Armut“ in der Küche das Essen mit zu . In großen Töpfen garten die Klöße, schmurgelte das leckere Gulasch und kochte das Süppchen. Tankstellenbesitzer und Organisator Jörg Gassmann freute sich über die Resonanz zu seinem Spontaneinfall: „Schon bei der Tombolaaktion in unseren drei Tankstellen in Kerpen, Türnich und Erftstadt haben wir mehr Zuspruch geerntet als bei den letztjährigen Aktionen.“ Und dass es den Gästen schmeckte, freute den engagierte Spender obendrein.

Weihnachtliche Stimmung herrschte im „Wunderbar – Konsum“ unter den Gästen. Copyright: Jansen

Sowohl er als auch Andreas Weyrauch und Robert Leonhardt sind sich sicher, dass das eine gelungene Premiere war und eines steht für sie deshalb schon heute fest: „Das machen wir auf jeden Fall noch einmal.“