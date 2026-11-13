Hans Oppermann wusste mit seinem Werk Rätsel aufzugeben. Seine Tochter Luitgard Lewkow etwa hatte sich an ein Gemälde ihres Vaters erinnert, dass sie einfach nicht mehr finden konnte.

Das verschwundene Bild unter der „Geburt der Venus“

Wie sich herausstellte, hat es sich hinter der Farbe eines anderen Gemäldes versteckt: „Die Geburt der Venus“.

Ein Dia der ursprünglichen Version brachte seine Tochter auf die richtige Spur des verlorenen Bildes, denn Hans Oppermann hat es übermalt. Heute zeigt das an Botticelli angelehnte Werk rechts die römische Göttin, und hinter ihr einen Schatten, der sich auch über ihren Hals zieht.

Links im Bild sieht man einen recht großen Stuhl und scheinbar drei Flugzeuge, die in den Himmel fliegen.

Der Kerpener Künstler, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, übermalte immer wieder mal eines seiner Bilder. Wie aus Fotos der älteren Versionen hervorgeht, sind die Formen auf ihnen wieder weicher geworden. Auch hinter einigen seiner abstrakteren Bilder verbirgt sich gelegentlich ein Mensch.

Vom Kölner Kind zum Kunsterzieher in Türnich

Nach Kerpen war der 1926 in Köln geborene Künstler Anfang der 60er-Jahre gekommen, wo er als Kunsterzieher am Europagymnasium arbeitete. Damals sei Türnich so abgelegen gewesen, dass er trotz seiner Bitte nach Straßenbeleuchtung keine Laterne bekam, wie der Sohn des Künstlers, Johannes Oppermann, im Gespräch mit der Redaktion erzählt.

Geburt der Venus

Doch auch wenn Türnich über die Jahre mit dem Bau des Wohnparks belebter geworden ist, ist es nach wie vor lauschig im Hause Oppermann. Heute wohnt hier Johannes Oppermann. Die Geburt der Venus hängt dort im Wohnzimmer über einem Sofa. Ein Gemälde, das auch als Uhr fungiert, zeigt Don Quijote und Sancho Panza. Hans Oppermann hatte es seinem Sohn Johannes Oppermann und seiner Frau Waltraud zu ihrer Hochzeit 1986 geschenkt.

Kreativität, die die ganze Familie prägte

Mit seiner Kreativität prägte Hans Oppermann seine Familie. Luitgard Lewkow erzählt, dass ihr Vater immer Farben und einen Malblock dabei hatte, wenn sie unterwegs waren: „So wie man heute mit dem Smartphone mal eben ein Foto macht, setzte er sich hin und malte ein Aquarell.“ Bei allen ihren Reisen habe die Kunst eine Rolle gespielt. „Wenn wir in Frankreich oder in Italien waren, schleppte er uns in jede Kirche“, sagt Johannes Oppermann. Wenig verwunderlich also, dass in seinen Bildern immer wieder religiöse Motive auftauchen, beispielsweise die Versuchung des Heiligen Antonius. Beim Sohn zeigt sich die kreative Prägung auch im handwerklichen Geschick. Nach seinem Studium des Schmuckdesigns arbeitete Johannes Oppermann in der Zahntechnik, verfolgte seine Schmuckarbeiten aber weiter. Luitgard Lewkow hatte sich sogar in der Kunstakademie beworben, studierte Kunstgeschichte, und kam so auf die Idee, Gemälderestauratorin zu werden. „Ich habe dann Zeiten in Köln in der Werkstatt verbracht, und in Paris.“

Das Atelier als Ort warmer Erinnerungen

Das Atelier im Türnicher Haus, wo die vielen Gemälde des Kerpener Künstlers gelagert sind, zeugt noch von vielen warmen Erinnerungen.

In den 80ern hätten sie alle drei gemeinsam dort gearbeitet: Luitgard Lewkow als Restauratorin, Johannes Oppermann als Goldschmied und Hans Oppermann als Künstler. „Das war eine schöne Zeit“, sagt Johannes Oppermann. So inspirierte sich die Familie auch gegenseitig. Als Luitgard Lewkow auf dem Flohmarkt ein Uhrenbild kaufte, kam ihr Vater auf die Idee, auch so ein Bild zu malen, und ein Haarkamm von Johannes Oppermann, der an das Brandenburger Tor erinnert, griff Hans Oppermann als Motiv für ein eigenes Gemälde auf.

Als seine Frau zunehmend unter Demenz litt, hielt sich Hans Oppermann weniger im Atelier auf, und blieb stattdessen im Wohnzimmer bei ihr. Trotzdem sei er weiter kreativ geworden, erzählt Luitgard Lewkow. Er habe gezeichnet, Collagen gemacht, Arbeiten mit Tusche. „Alles, was er hier im Wohnzimmer bei meiner Mutter auf dem Sofa machen konnte.“

Manchmal irritierend

Sein Werk erschloss sich aber selbst seiner Familie nicht immer. „Er hat zum Teil Bilder gemalt, die waren angenehm und schön“, sagt Johannes Oppermann. „Und dann gibt es auch Bilder, bei denen du denkst: Was ist denn mit dem passiert?“ Eine Wesensveränderung konnte Johannes Oppermann nicht erkennen, aber der Künstler wusste offenbar auch zu irritieren.

„Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich nicht furchtbar dafür interessiert, was er da so macht“, erzählt Luitgard Lewkow von ihrem Aufwachsen, vielleicht etwas überkritisch angesichts dessen, dass sie ein Werkverzeichnis mit den Bildern ihres Vaters erstellt hat. Aber mit dem Trubel des Alltags habe sie die eine oder andere Frage nicht gestellt, die sie heute umtreibt und die sie zu ihrem Leidwesen heute auch nicht mehr stellen könne.

„Ich würde ihn jetzt gerne fragen, wie das entstanden ist oder was seine Gedanken sind und wieso er das Format genommen hat“, sagt Johannes Oppermann. Er selbst habe mal gesagt, dass seine Bilder ein Stück von ihm sind, sagt Luitgard Lewkow. Und letztlich sei es ihm gelungen, mit dem Pinsel zu sprechen.

Ausstellung zum 100. Geburtstag in der Kreishausgalerie

Anlässlich des 100. Geburtstages des Künstlers sind 30 seiner Gemälde ab dem 22. November in der Kreishausgalerie zu sehen. Die Eröffnung findet um 11 Uhr statt, mit einem Grußwort der stellvertretenden Landrätin Gudrun Baer, einer Einführung in die Ausstellung durch den Kunsthistoriker Dr. Ulrich Bock und Musik vom Trio Jovano.