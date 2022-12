Kerpen – Bei einem Unfall an der Kreuzung der Kölner und der Hahnstraße in Kerpen ist am Freitagvormittag ein 73-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 11 Uhr auf der Kölner Straße unterwegs und wollte laut Zeugenaussagen bei grüner Ampel auf der Höhe der Kreuzung die Straße überqueren. Dabei fuhr ihn ein 85-Jähriger mit seinem VW-Golf an, der auf der Hahnenstraße aus Richtung Gymnich unterwegs war und nach rechts in die Kölner Straße abbiegen wollte.

Kerpen: Zeuge folgte Unfallfahrer

Nachdem der Fahrer den Mann erwischt hatte, soll er zunächst weitergefahren sein. Die Polizei prüft nach eigener Auskunft derzeit, ob er dabei den Fußgänger überrollt hat, der am Boden lag. Ein Zeuge folgte in seinem Wagen dem 85-Jährigen und machte ihn auf den Unfall aufmerksam. Danach kehrte der VW-Fahrer zur Unfallstelle zurück.

Passanten übernahmen die Erstversorgung des Schwerverletzten, Rettungskräfte brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war zeitweise gesperrt, die Ermittlungen zum Unfall und zum Vorwurf der Unfallflucht laufen. (nip)