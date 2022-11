Kerpen – In Kerpen hat ein 22-Jähriger am Dienstagabend, 2. November, auf dem Parkplatz an der Kerpener Straße Autoinsassen mit einer Waffe bedroht. Im Anschluss ist er geflüchtet. Noch am selben Abend wurde der Mann erneut auffällig, wie die Polizei berichtet. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchten, schweren Raubs ermittelt.

Zunächst soll der 22-Jährige um 21.45 Uhr am Parkplatz zwischen McDonald's und einem Sportgeschäft mit einer Waffe auf ein Auto zugegangen sein und die Insassen des Wagens bedroht haben. Unter Vorhalt der Waffe stiegen die Insassen verängstigt aus ihrem Auto aus. Kurz darauf setzte sich der Tatverdächtige jedoch in ein anderes Fahrzeug – einen weißen BMW – und fuhr in Richtung Gewerbegebiet in Kerpen-Sindorf davon.



Kerpen: Tatverdächtiger wird erneut auffällig – Polizei findet Waffe

Die alarmierte Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, fand den 22-Jährigen und den BMW aber zunächst nicht. Bis circa 23.20 Uhr: Um diese Uhrzeit erhielt die Polizei des Rhein-Erft-Kreises erneut einen Notruf, wie ein Sprecher mitteilt. Dieses Mal mit dem Hinweis, dass sich der Tatverdächtige erneut mit einer Schusswaffe auf dem Parkplatz zwischen McDonald's und dem Sportgeschäft aufhalten sollte. Dort soll er wiederholt den Verschluss einer Pistole nach hinten gezogen und diese durchgeladen haben.

Nach Auskunft der Polizei trafen die alarmierten Beamten vor Ort auf drei Personen, die in einem weißen BMW saßen. Sie forderten die Männer auf, aus dem Wagen auszusteigen. Unter ihnen befand sich demnach auch der 22 Jahre alte Tatverdächtige, der zuvor andere Autoinsassen bedroht haben soll. Im Auto fanden die Beamten außerdem eine Softair-Waffe.

Die Polizei brachte die Männer auf eine Dienstelle und leitete Ermittlungen ein. Der 22 Jahre alte Tatverdächtige muss sich jetzt wegen versuchten, schweren Raubs verantworten. (ve)