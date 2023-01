Kerpen-Buir – Der Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur hat in seiner jüngsten Sitzung eine zukunftsweisende Entscheidung für den gesamten Ortsteil getroffen. Denn er hat beschlossen, am aktuellen Standort des Tennenplatzes eine neue Sportanlage zu bauen.

So werde in die Zukunft des FC Borussia investiert, sagt Ortsvorsteher Markus Frambach. Außerdem könne die sportliche Arbeit vor Ort dauerhaft sichergestellt werden. Das Vereinsheim und die Rasenanlage inklusive des Tennenplatzes sind stark sanierungsbedürftig. Für die Sanierung aller Sportanlagen sind 1,4 Millionen Euro anberaumt. Entstehen soll dann am Standort des aktuellen Aschenplatzes ein neues Kleinspielfeld und ein Kunstrasenplatz. „Im Bereich des Parkplatzes wird das neue Vereinsheim gebaut“, sagt Frambach.

Neues Vereinsheim und neues Baugebiet

Auf der anderen Seite des Blatzheimer Wegs entsteht, wo zurzeit noch das Vereinsheim und der Rasenplatz sind, das neue Baugebiet Blatzheimer Weg. Auch dies begrüßt Frambach, denn bereits seit Jahren könne der hohe Bedarf an Baugrundstücken in Buir nicht gedeckt werden.



Auf diese Weise könne Buir einen wesentlichen Beitrag zur Refinanzierung der geschätzten Baukosten von rund zwei Millionen Euro leisten, da es sich bei dem Gebiet um überwiegend städtische Flächen handele. Fördergelder und Eigenleistungen durch den Verein sollen die Kosten für die Stadt zusätzlich reduzieren. (at)