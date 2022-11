In Kerpen eröffnet eine neue Lidl-Filiale.

Kerpen-Sindorf – Der Discounter Lidl eröffnet am Donnerstag, 8. Juli, 7 Uhr, eine Filiale an der Kerpener Straße 148. Der Markt mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ist die fünfte Niederlassung im Stadtgebiet und soll, wie das Unternehmen mitteilt, mit übersichtlicher Warenanordnung, Fokus auf Frischesortiment und hochwertiger Möblierung betrieben werden.

Es gibt 132 Parkplätze, einer davon mit Elektro-Ladestation, 18 Fahrradstellplätze und eine kostenlose Fahrrad-Servicestation für schnelle Wartung und Reparatur. Das Gebäude verfüge über neueste Technik, sei in ökologischer Bauweise errichtet und werde energieeffizient beleuchtet.



Kerpens Vizebürgermeister Addy Muckes sitzt an der Kasse

Energiesparende Heiz- und Kühlsysteme und eine Photovoltaikanlage kämen hinzu. Dadurch würden pro Jahr 42000 Kilowattstunden Strom gespart, was den Kohlendioxydausstoß um etwa 17 Tonnen pro Jahr reduziere, betont das Unternehmen. 20 Arbeitsplätze schafft die Lidl-Filiale an der Kasse und im Verkauf.

Am Eröffnungstag wird Vizebürgermeister Addy Muckes um 12 Uhr an einer der Kassen sitzen und Waren über den Scanner ziehen. Den Erlös daraus will Lidl spenden.

Der Markt wird montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr geöffnet sein. (ftz)