Tierische Mitbewohner wie diese Hühner sollen die Kinder in der Villa Kunterbunt erhalten.

Kerpen-Buir – Den mittlerweile sechsten Kindergarten im Rhein-Erft-Kreis hat der Johanniter Regionalverband nun in Buir eröffnet. Von den anderen Kindergärten unterscheidet er sich aber deutlich: Neben Erziehern und Kindern sollen in den nächsten Wochen auch einige tierische Bewohner in die Villa Kunterbunt ziehen.

Die Villa sei der erste Kindergarten im Kreis mit Hühnern und Ziegen, teilen die Johanniter mit. Die Tiere im Garten würden den Alltag der Kinder bereichern.

Das könnte Sie auch interessieren:

Notfallplan für Kerpener Kinder Anzeige Eröffnung der Kita Wirbelwind verzögert sich von Ralph Jansen

Die Villa Kunterbunt ist seit Sommer geöffnet. Der Fokus der Bildungseinrichtung liegt darauf, dass die Kinder Natur- und Wälder erkunden. Der viergruppige Kindergarten bietet bis zu 66 Kindern Platz. In der Villa können zwei Gruppen mit jeweils zehn Kindern im Alter von einem bis drei Jahren und zwei Gruppen mit jeweils 23 Kindern von drei bis sechs Jahren untergebracht werden.