Postkartenaktion der Stadtbücherei

Im Urlaub Angehörigen und Freunden mit einer Postkarte liebe Grüße zu senden, gehört zu den Freuden des Reisens. Die Stadtbücherei St. Martinus in Kerpen hatte dafür eine schöne Aktion gestartet: Urlaubsreisende konnten der Bücherei eine Postkarte schicken. Unter allen Einsendungen loste die Bücherei dann einen Gewinner heraus, der mit einem Gutschein des lokalen Spielwarengeschäftes Ravenstein belohnt werden sollte.

Rekord bei den Einsendungen

Bis weit in den Herbst hinein habe die Stadtbücherei über 70 Urlaubsgrüße von ihren Kundinnen und Kunden erhalten und damit so viele wie noch nie, teilt die Stadtbücherei St. Martinus mit. Die Urlaubsreisenden hätten originelle Fotos als E‑Mails, aber auch traditionelle Ansichtskarten aus der Ferne geschickt. Den Gutschein gewonnen haben dabei die Brüder Nicholas (6 Jahre) und Laurin (8 Jahre) Schiefer. „Die Jungs haben nach dem Büchereibesuch direkt in der Nachbarschaft ihren Gutschein eingelöst“, so die Stadtbücherei in einer Mitteilung.

Gewinner reisten nach Südtirol

Gemeinsam mit ihren Eltern hätten sie die Sommerferien im Passeiertal in Südtirol verbracht und von dort eine Urlaubspostkarte an die Stadtbücherei geschickt. Bei der Preisübergabe hätte die Familie von den herrlichen Berglandschaften Südtirols und ihren Erlebnissen erzählt.

Öffnungszeiten der Stadtbücherei

Geöffnet ist die Stadtbücherei St. Martinus Kerpen, Stiftsstraße 27: Dienstag von 15 bis 20 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr. (rag)