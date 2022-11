Kerpen-Türnich – Die Bläck Fööss, die sich am 15. August 1970 gegründet haben, feiern ihr 50-jähriges Bestehen nach. Eines der im vergangenen Jahr ausgefallenen Konzerte sollte in Kerpen stattfinden und wird jetzt nachgeholt. Am Freitag, 12. November, kommt die legendäre Kölner Boygroup im Rahmen ihrer nachgeholten Jubiläumstour in die Erfthalle.

Das Konzert, das von der Stadtverwaltung und dem Promotion-Unternehmen Live in time veranstaltet wird, beginnt um 20 Uhr in der Erfthalle, Rosentalstraße. Karten vom abgesagte Konzert am 29. November 2020 sind weiterhin gültig. Weitere Karten gibt es zum Preis von 32,20 Euro über Köln-Ticket.

Für die Veranstaltung sind grundsätzlich Stehplätze vorgesehen. Es steht, wie die Stadtverwaltung mitteilt, eine geringe Anzahl von Stühlen zur Verfügung für Menschen mit einer Gehbehinderung. Für den Einlass ist ein 2G-Nachweis erforderlich.