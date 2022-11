Kerpen-Horrem/Sindorf – Die Landstraße 277 – das ist die Erftstraße – zwischen Horrem und Sindorf soll in Kürze saniert werden. Darauf wies die Kerpener Stadtverwaltung in einem Schreiben an einen interessierten Bürger hin. Sobald dies geschehen sei, sollen auch die Querungen der Radwege – etwa durch große aufgemalte Symbole auf der Fahrbahn – auffälliger gestaltet werden. Das geschehe in den „nächsten Wochen“ auch an anderen Stellen im Stadtgebiet, hieß es aus der Stadtverwaltung. Vorgesehen dafür seien etwa die Gymnicher Straße zwischen Gymnich und Brüggen oder der Hohlweg in Buir. Auch auf der Kreisstraße 53 zwischen Blatzheim und Manheim-alt soll es Verbesserungen an den Stellen geben, an denen Radwege die Straßen kreuzen.

Zwischen Horrem und Sindorf sind bereits in Leuchtfarben aufgesprühte Markierungen auf der Fahrbahn und dem Radweg zu sehen. Auf Anfrage teilte der Landesbetrieb Straßen in Euskirchen mit, dass mit den Sanierungsarbeiten auf der Landstraße 277 schon am kommenden Montag begonnen werden solle.

Rhein-Erft-Kreis: Umleitungen ausgeschildert

Sie sollen allerdings nur bis einschließlich Mittwoch, 14. Oktober, dauern. Bernd Aulbach, Pressesprecher des Landesbetriebs Niederlassung Ville/Eifel, sagte dazu auf Anfrage: „Nicht die gesamte Fahrbahn wird erneuert, wir nehmen nur einzelne Reparaturen vor.“

In einem Plan ist die Strecke eingezeichnet, auf der gearbeitet werden soll. Sie reicht von der Einfahrt zu dem Radweg nach Quadrath-Ichendorf bis zum Ortseingang Horrem. Mit Verkehrsbehinderungen sei dort zu rechnen. Eine Umleitung werde ausgeschildert.

Auch an die Belange der Radfahrer werde gedacht, bestätigte Aulmann die Aussage der Stadt. So sollen auf die Fahrbahn Piktogramme aufgebracht werden, damit Radler beim Überqueren der Erftstraße künftig besser geschützt seien.