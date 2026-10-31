Die Ortsgruppe Kerpen des Eifelvereins lädt zu Wanderungen ein. Anmeldung telefonisch erforderlich. Treffpunkt ist jeweils am Rathausparkplatz.

Seniorenspaziergang in Bedburg am 6. November

Auftakt ist ein Spaziergang für Senioren in Bedburg am Freitag, 6. November, 14 Uhr. Die Route ist rund 5 Kilometer lang und leicht zu bewältigen, sie führt etwa entlang der Kasterer Mühlenerft und nach Alt-Kaster. Der Mitfahrbeitrag kostet acht Euro. Wanderführer ist Albert Hülser (02238/7228).

Zum Radioteleskop nach Effelsberg

Am Sonntag, 8. November, 9 Uhr, geht es zum Radioteleskop nach Effelsberg mit Klaus Müller-Lamsfuß (02235/74692). Die Route ist 16,5 Kilometer lang, mittel bis schwer. Der Mitfahrbeitrag liegt bei 12 Euro.

Naturpark Rheinland und Heimatblick-Runde

Eine Tour durch den Naturpark Rheinland und die Heimatblick-Runde folgt am Mittwoch, 11. November, 9 Uhr, mit Hiltrud de Vries (02237/9797992). Der Weg ist rund 14 Kilometer lang, leicht bis mittel. Der Mitfahrbeitrag liegt bei 6 Euro.

Von Alsdorf bis ins niederländische Rolduc

Eine 17 Kilometer lange, mittelschwere Route von Alsdorf bis Abdij Rolduc (Niederlande) erwartet Wanderer am Samstag, 14. November, 9 Uhr. Der Mitfahrbeitrag kostet 11 Euro. Wanderführer ist Norbert Weitenhagen (0157/75252416).

Streckenwanderung auf dem Osteifelweg ab Bonn

Auf eine Streckenwanderung des Osteifelwegs ab Bonn (19 Kilometer, mittel bis schwer) geht es am Sonntag, 22. November, 9 Uhr mit Wilfried Nauck (02274/2810). Es ist ein Mitfahrbeitrag von 14,50 Euro zu zahlen.

Von Bahrhaus über Urft nach Marmagen

Von Bahrhaus über Urft bis Marmagen in der Eifel geht es am Mittwoch, 25. November, 9 Uhr. Die Route ist 14 Kilometer lang und leicht. Mitfahrbeitrag: 11 Euro. Wanderführerin ist Kathy Engels (02235/9946455).

Rund um Bergstein zum Monatsabschluss

Rund um Bergstein führt eine 17 Kilometer lange mittel bis schwere Route am Sonntag, 29. November, 9 Uhr, mit Hiltrud de Vries (02237/9797992). Mitfahrbeitrag 8 Euro. (eva)