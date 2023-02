Kerpen – Auch die zweijährige Coronapause kann dem Kerpener Trödelmarkt nichts anhaben. Davon sind die Macher der Freiluftveranstaltung, die am Sonntag, 22. Mai, zum 51. Mal stattfindet, überzeugt.

Ursprünglich wollte der 1969 gegründete „Bürger-, Verkehrs- und Verschönerungsverein der Kolpingstadt Kerpen“ nur etwas Geld für den innerstädtischen Weihnachtsschmuck zusammenbekommen, als er im Juni 1970 erstmalig bei der Stadtverwaltung die Genehmigung für einen Trödelmarkt beantragte. Jeder sollte dort alles verkaufen können, das war die Idee. Der Premieren-Trödelmarkt fand dann im September 1970 statt.

Trödel in Kerpen: Eine echte Erfolgsgeschichte

Zwar ist der „Bürger-, Verkehrs- und Verschönerungsverein“ längst Geschichte. Doch aus dem Trödelmarkt, den mittlerweile die Aktionsgemeinschaft Kolpingstadt Kerpen (AGK) organisiert, ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Der Markt entwickelte sich rasch zu einer der größten jährlichen Veranstaltungen in der Region und lockt regelmäßig bis zu 50.000 Besucher ins Zentrum, das für den Autoverkehr gesperrt wird.

Ausstellung zum Jubiläum

Bei der 51. Auflage wird auch die schon früher geplante Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen des Trödelmarktes nachgeholt. Die Schau, in der es am Rande auch um die Geschichte des Handelswesen in Kerpen gehen soll, wird am Freitag, 13. Mai, 19.30 Uhr, im Haus für Kunst und Geschichte eröffnet. Für die Ausstellung sucht das Stadtarchiv noch Objekte, Plakate, Flyer, Fotos oder ähnliche Dinge, die als Exponate geeignet sind oder über die Geschichte des Trödelmarktes Auskunft geben.

„Von besonderem Interesse sind darüber hinaus Gegenstände, die auf dem Trödelmarkt gekauft und verkauft wurden“, heißt es. Wer Material als Leihgabe oder Schenkung zur Verfügung stellen kann oder wer Fragen hat, kann sich an das Stadtarchiv Kerpen, (Tel.: 02237/922170 oder per Mail), wenden.