Bedburg/Bergheim – Mit einem Selfie im Spiegel seines Badezimmers präsentiert Tom Words stolz die gerahmten Urkunden. Gleich zweimal beglückte die Jury des 39. Deutschen Rock & Pop Preises 2021 im Dezember den gebürtigen Bedburger mit Auszeichnungen. Jeweils die zweiten Plätze holte Tom Words im bundesweiten Wettbewerb in der Kategorie Deutscher Singer-Songwriter Preis 2021 als bester Solosänger für Eigenkomposition und als bestes englischsprachiges CD-Album für seine jüngste Studioeinspielung „Time to go“.



Ein Stipendium im Zuge der Corona-Fördermaßnahmen für Künstler und Musiker habe ihm die Aufnahme nach monatelangen Auftrittspausen ermöglicht, berichtet Tom Words. Mit dem Album „Time to go“ ziehe er eine Quintessenz seines musikalischen Schaffens, erzählt er bei einem Treffen im Biergarten am Rheinauhafen in der Kölner Südstadt. Mit ausgewählten Musikern und Mitstreitern seiner Bluesrockband Blue Water, den Latin-Jazzern Andre Cayres und Pablo Saez und mit seiner Tochter Céline an der Geige habe er die Lieder neu eingespielt.



Bedburger lebt nun in der Südstadt



Tom Words Eigenkomposition „Want my Baby now“ dürfte Blue-Water-Fans mit dem Gitarristen-Urgestein und Sänger aus Bedburg noch aus alten Tagen in den Ohren klingen. Gegründet in den 90er-Jahren, tourt Blue Water nach einem Jahrzehnt Pause zwischen 2002 und 2012 bis heute, von der ursprünglichen Besetzung ist Bassist Wilfried Meisen auf „Time to go“ zu hören. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Tom Words in der Südstadt beheimatet. Zu seinen Solo-Auftritten bei Stadt- und Musikfesten habe ihn bald seine jüngste Tochter Céline mit ihrer Geige begleitet, erstmals als 14-Jährige, schildert der Vater.



Die heute 24-Jährige blickt mit Schaudern auf die klassischen Geigenstunden zurück, die sie als Kind erlebte. Den Leistungsdruck habe sie erst mit einem Geigenlehrer zurücklassen können, der mit ihr Volksmusik aus aller Herren Ländern einstudiert und neue Freude am Geigenspielen vermittelt habe. In einem Ehrenfelder Schulchor habe sie außerdem früh singen gelernt. Vertreter des amerikanischen Folk habe sie ohnehin viel im elterlichen Haushalt gehört, erzählt die junge Geigerin.



Kompositionen des Vaters



Auf der preisgekrönten CD ist sie mit Kompositionen ihres Vaters zu hören, die sie in Livekonzerten mit Klassikern des American Folk mischen. Ein Mix, der gleichermaßen der jungen wie der älteren Generationen gefalle, berichten Tochter und Vater. Viel von der erfrischenden Liveatmosphäre, nahe dran an den Wurzeln des American Folk, ist auf „Folksongs and Originals“ zu hören. Ende 2020 erschien das Album erst als CD, später auf Célines Wunsch als Vinyl-Schallplatte. Die „Originals“ stammen aus der Feder Tom Words.



Produzent leistete Überzeugungsarbeit

Erst Produzent Ekki Maas vom Musikkollektiv Eigelstein habe sie ermuntert, aus dem ursprünglichen Vorhaben einiger Demos ein Album mit 13 Titeln einzuspielen, sagt er. „Es ist eine Sache von nur zwei Tagen gewesen, da wir die Titel schnörkellos und wie aus einem Guss aufgenommen haben.“

Wer Spaß an der heutigen Interpretation von Folk-Klassikern wie „Wayfarin Stranger“, „Four Strong Winds“, „500 Miles“ oder an aktuellen Stücken wie „Fuck All Those Perfect People“ von Chip Taylor und Toms Words Eigenkompositionen hat, den laden Céline und Tom Words zum Duokonzert ins „Gleis 11“ im Kulturbahnhof in Quadrath-Ichendorf ein. Das Konzert im ehemaligen Quadrather Bahnhof beginnt am Freitag, 22. April, 20 Uhr, Einlass 19.30 Uhr. „30 Jahre Bühnenerfahrung klingen durch, die Entspanntheit des unabhängigen Künstlers, dem sein persönlicher Traum immer wichtiger war, als einem Image hinterherzulaufen“, zitiert das Programmheft Worte von Renate Da Rin (Buddy’s Knife). Die Euskirchener Band Rowi and Friends rundet das Konzert im Kulturbahnhof mit Musik der 60er-Jahre nach dem Auftritt des Duos ab.