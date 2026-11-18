Fortbildung im Kreishaus zur sprachlichen Bildung

Wie lassen sich Kinder spielerisch zum Sprechen anregen, ihre Freude am Erzählen wecken und ihre sprachliche Entwicklung im Alltag stärken? Mit diesen Fragen beschäftigten sich jetzt pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte aus mehr als 25 Kindertageseinrichtungen des Rhein-Erft-Kreises bei einer ganztägigen Fortbildung im Kreishaus, teilt das Büro des Landrats mit.

Unter dem Titel „Erzählend die Welt entdecken - Sprachliche Bildung in der Kita mit Kamishibai“ stand dabei ein besonderes Erzählformat im Mittelpunkt. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Landrat Frank Rock, der die zentrale Bedeutung früher sprachlicher Bildung betonte: „Sprache ist weit mehr als ein Mittel zur Verständigung. Sie eröffnet Kindern Zugänge zur Welt, ermöglicht ihnen, Beziehungen aufzubauen, eigene Gedanken auszudrücken und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Umso wichtiger ist es, die Sprachentwicklung bereits im Kita-Alltag spielerisch, alltagsnah und nachhaltig zu fördern.“

Erzähltheater „Kamishibai“ im Mittelpunkt der Fortbildung

Im Zentrum stand das Kamishibai, ein traditionelles japanisches Erzähltheater, bei dem großformatige Bildkarten Geschichten lebendig werden lassen. In einem praxisorientierten Workshop, so die Mitteilung, konnten die Teilnehmenden erproben, wie sie die Kamishibai-Methode gezielt einsetzen können, um Kinder zum Zuhören, Mitdenken und vor allem zum eigenen Erzählen anzuregen.

Dabei wurde deutlich, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten sind: Die Bildkarten des Kamishibai schaffen Gesprächsanlässe, wecken Neugier und laden die Kinder ein, eigene Gedanken und Erlebnisse einzubringen, Fragen zu stellen und Geschichten weiterzuentwickeln. Auf diese Weise sollen gemeinsame Erzählräume entstehen, in denen Fantasie, sprachlicher Ausdruck und soziale Kompetenzen gleichermaßen wachsen, so die Mitteilung aus dem Kreishaus. Auch Mehrsprachigkeit und die Beteiligung der Kinder lasse sich so selbstverständlich in den pädagogischen Alltag integrieren.

Zahlreiche praktische Impulse für die Fachkräfte

Kamishibai in Lechenich. Copyright: Hanna Marie Conrad

Ermöglicht wurde die Fortbildung durch die Bildungs-Stiftung der Kreissparkasse Köln in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro Rhein-Erft-Kreis. Daniela und Holger Demmer vom Verein „eineARTHaus“ vermittelten fachliche Grundlagen sowie zahlreiche praktische Anregungen aus ihrer eigenen Arbeit mit dem Erzähltheater.

Ziel sei es gewesen, den Fachkräften konkrete Methoden und Ideen an die Hand zu geben, die sich unmittelbar in den Einrichtungen umsetzen lassen.

Die zahlreichen praktischen Impulse zeigten, wie Geschichten zu einem festen Bestandteil der täglichen Bildungsarbeit werden und Kinder dabei unterstützen können, ihre sprachlichen Fähigkeiten mit Freude und Selbstvertrauen weiterzuentwickeln, wird in der Pressemitteilung beschrieben.

Kamishibai-Rahmen als Geschenk und Ausleihe in Bibliotheken

Damit die Erkenntnisse nachhaltig wirken, erhielt jede teilnehmende Einrichtung zum Abschluss der Fortbildung einen Kamishibai-Rahmen mit passenden Bildkarten, ein Geschenk der Bildungs-Stiftung der Kreissparkasse Köln.

Weitere Bildkartensets und Ausleihmöglichkeiten in den Stadtbibliotheken des Rhein-Erft-Kreises erlauben es laut Mitteilung zusätzlich, das Erzähltheater künftig regelmäßig einzusetzen. Die Stadtbücherei in Erftstadt-Lechenich beispielweise besitzt zwei dieser japanischen Erzähltheater, eins, das die Bücherei selbst für Veranstaltungen nutzt und ein Kamishibai zur Ausleihe für Privatpersonen.