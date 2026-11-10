Die Orte, in denen Kinder viel Zeit verbringen, prägen sie mit, können Lebensmittelpunkt und Raum der Entfaltung sein.

Eine neue Kita, die aktuell in Badorf entsteht, soll bei ihrer Fertigstellung voll und ganz auf ihre Bedürfnisse ausgelegt sein: Einen Bewegungsraum zum Toben, einen Balkon und ein Außengelände für „Matschhosen-Tage“ soll es dort geben, außerdem eine „Cook-&-Chill-Küche“ zur Vorbereitung der gemeinsamen Mahlzeiten und einen großen Speiseraum, in dem sie verputzt werden können, um neue Energie zu tanken.

Eröffnung am 1. August 2027

Bis Familien ihre Kinder dort anmelden können, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Wie die Brühler Pressestelle berichtet, eröffnet die neue Kita auf der Geildorfer Straße 26 nach aktuellen Planungen am 1. August 2027.

Die Kindertageseinrichtung trägt den Namen „Geildorfer Hof“. Eltern können ihr Kind aber schon jetzt online über den Kita-Navigator vormerken.

Für Kinder geplant

„Der Geildorfer Hof ist kein umgebautes Gebäude, sondern von der ersten Skizze an für Kinder geplant“, berichtet die Brühler Pressestelle. „In großzügigen Räumlichkeiten finden hier künftig circa 105 Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt ihren Platz – zum Spielen, Lernen, Freundschaften-Schließen und Wachsen.“

Die neue Kita soll zwei Etagen haben. Im U3-Bereich soll jede Gruppe rund 100 Quadratmeter mit eigenem Gruppenraum, Nebenraum, Schlafraum und Pflegebereich bekommen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Die großzügigen Räume sind in der ganzen Einrichtung vorhanden. Kleine Welten, in denen sich Kinder geborgen fühlen. Kurze Wege, viel Licht und klare Strukturen schenken Sicherheit und machen Lust aufs Entdecken.“ Kinder aller Altersstufen können dabei in den verschiedenen Bereichen aufeinandertreffen.

Werkstattpädagogik

Pädagogisch orientiere sich das Team des „Geildorfer Hofs“ an der Werkstattpädagogik. „Überall im Haus warten Lernwerkstätten darauf, von den Kindern erobert zu werden.

Im Atelier wird mit Farben experimentiert, in der Bauwerkstatt konstruiert und gebaut, in der Forscherecke gestaunt und im Rollenspielbereich in neue Rollen geschlüpft“, sagt die Brühler Pressestelle.

Die Kinder können also selbst entscheiden, womit sie sich beschäftigen wollen. Begleitet werden sie dabei von den Fachkräften, die den Kindern Fragen beantworten, Impulse geben und Hilfestellungen nach der Devise „Hilf mir, es selbst zu tun“ bieten.

Start mit drei Gruppen, später 105 Plätze

Bewusst starte der „Geildorfer Hof“ am 1. August 2027 mit drei Gruppen und circa 53 Kindern, also nicht mit der vollen Auslastung. Das soll den Raum für eine individuelle und liebevolle Eingewöhnung bieten, in der sich Kinder, Eltern und Fachkräfte in Ruhe kennenlernen und Vertrauen aufbauen können.

Im Vollbetrieb wird es dann je zwei Gruppen der Gruppenformen I, II und III mit ungefähr 105 Plätzen geben. Eltern können dabei 25, 30, 35, 40 oder 45 Wochenstunden buchen.

Vormerkung über den Kita-Navigator

Weitere Informationen und die Möglichkeit, das eigene Kind in der Kita vormerken zu lassen, gibt es beim Kita-Navigator unter dem unten angegebenen Link. (rag)

bruehl.kita-navigator.org