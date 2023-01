Pulheim – Die alte Druckerei und das Mehrfamilienhaus am Amselweg 10 sind längst verschwunden. In Kürze beginnen auf dem brachliegenden Grundstück die Bauarbeiten. Ende April sollen die Bagger anrollen, um die Baugrube auszuschachten. Vom 2. Mai an werde der Rohbau errichtet, kündigt Hasan Yildirim von der Bestwohnen GmbH an.



Barrierefreie Zwei- und Vierzimmerwohnungen in Pulheim

Die Bauträgerin wird im „Amselquartier“ 36 Eigentumswohnungen bauen, verteilt auf drei Häuser mit je zwei Etagen und einem Staffelgeschoss. Geplant sind Einheiten mit zwei und vier Zimmern. Sie sind barrierefrei geplant und zwischen 55 und 124 Quadratmetern groß. Der Preis pro Quadratmeter „beträgt im Durchschnitt 5750 Euro“, so Hasan Yildirim.

Ein Blick in das Herzstück des Amselquartiers. Copyright: KSK-Immobilien GmbH

Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über einen beheizbaren Wintergarten, einige haben einen Gartenanteil zur Sondernutzung. „Die Wohnungen in den ersten Etagen und die Staffelgeschosse werden mit einer Terrasse mit Markise ausgestattet“, erklärt der Bauherr. Luft-Wasser-Wärmepumpen versorgen die Gebäude mit Wärme. Die Versorgung mit Trink- und Warmwasser werde nicht zentral, sondern über eine Wohnungsstation geregelt, erklärt Hasan Yildirim. Der Vorteil sei, dass jede Wohneinheit nur das zahle, was sie verbrauche.



Niedriger Energieverbrauch

„Die Staffelgeschosse werden mit Natursteinfliesen in Holzoptik ausgestattet, ebenso die Erker, die restlichen Fläche werden verputzt, in Weiß“, so Yildirim über die Fassadengestaltung. Die Gebäude wird die Bauträgerin in monolithischer Bauweise errichten.

Das heißt, sie verwendet keinen Styropor, sondern mit Dämmstoff gefüllte Ziegelsteine. „Die Gebäude erfüllen somit die Voraussetzungen für KfW-Energieeffizienzhäuser 55.“ Der Energieverbrauch in einem solchen Haus liege 45 Prozent unter dem, der für Neubauten gesetzlich gefordert sei.



Platz auch für E-Autos

In der Tiefgarage „entstehen 46 Stellplätze, davon sind 15 behindertengerecht, fünf sind für Motorräder vorgesehen.“ Jeder Platz werde so ausgestattet, dass eine Elektro-Ladesäule angeschlossen werden kann. In der Tiefgarage und auf dem Grundstück sind 93 Abstellplätze vorgesehen. Ein Aufzug verbindet die Tiefgarage mit den einzelnen Stockwerken.

Die KSK-Immobilien GmbH, die die Wohnungen vermittelt, teilt mit, dass ein Bezugstermin im Winter 2023/2024 zu erwarten sei.