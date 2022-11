Brand in Pulheim-Stommelerbusch Flammen schlugen aus dem gesamten Dach

Pulheim-Stommelerbusch – Der Dachstuhl eines zurzeit leerstehenden Einfamilienhauses in der Delhovener Starße brannte bereits lichterloh, als die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen kurz nach fünf Uhr alarmiert wurde. Flammen schlugen an vielen Stellen aus dem Dach.



Die Feuerwehren der hauptamtlichen Wache sowie der Löschzüge Stommeln und Pulheim war mit über 40 Feuerwehrleuten waren schnell vor Ort. Unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Paul Josef Kremer wurde sofort die Brandbekämpfung zunächst von außen von drei Seiten mit insgesamt sechs Strahlrohren und dem Wasserwerfer über die Drehleiter vorgenommen.



Immer mehr Feuerwehrleute trafen ein

Nach den ersten Löschmaßnahmen konnten sich die Feuerwehrleute in schwerem Atemschutz auch durch das Haus zum Brandort vorkämpfen und so die Löscharbeiten von innen unterstützen. Derweil trafen immer mehr Feuerwehrleute der Löschzug Geyen, Bergheim-Glessen und Bergheim-Büsdorf ein. Auch die Feuerwehr Bergheim und die Einsatzkräfte aus Frechen wurden mit ihrem Atemschutzfahrzeug zur Unterstützung angefordert, so dass am Ende mehr als 80 Feuerwehrleute die Löscharbeiten unterstützten. Der Löschzug Brauweiler übernahm den sogenannten Grundschutz für das gesamte Stadtgebiet Pulheim.



Insgesamt waren rund 80 Kräfte aus verschiedenen Städten im Einsatz. Copyright: Eric Lamparter

Nachdem das Feuer weitgehend gelöscht war, galt das Augenmerk der Feuerwehrleute den Glutnestern im Dachgeschoss, die immer wieder aufloderten und unmittelbar abgelöscht wurden. Dazu mussten die Einsatzkräfte auch eine vorhandene Holzkonstruktion an einer kompletten Giebelwand abzutragen. Erst nach mehr als sechs Stunden war der Einsatz beendet.



Zur Brandursache machte die Feuerwehr Pulheim keine Angaben.