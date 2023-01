Diamanthochzeit in Pulheim Aus einer Brieffreundschaft wurde Liebe

Pulheim – „Wir sind immer noch ineinander verliebt“, verkündet Gertrud Lemle und streichelt ihrem Mann liebevoll die Hand. Martin Lemle nickt und strahlt. Heute feiern Gertrud und Martin Lemle Diamanthochzeit: 60 Jahre, auf die beiden voller Glück und Dankbarkeit blicken.



Begonnen hat ihre Liebesgeschichte 1957 im Kölner Tanzlokal „Sauberg“. Eine Belgierin und ein Oberbayer, die sich beim Tanz anfangs ganz interessant fanden. Mehr nicht. Immerhin entstand eine Brieffreundschaft.



Die kirchliche Trauung fand in Bayern statt. Copyright: Elke Petrasch-Brucher

„Er hat mir so romantische Briefe geschrieben. Ich lese sie hin und wieder immer noch“, schwärmt Gertrud Lemle. Als Martin Lemle, der inzwischen in Köln wohnte, ein Auto kauft, besuchte er sie jedes Wochenende in Hauset bei Eupen. Da war es schon Liebe.

Das Paar wohnte drei Jahre lang auf einer Cowboy-Ranch in Pulheim

Also beschlossen die beiden: „Wir heiraten jetzt.“ Die kirchliche Trauung fand in Oberbayern statt. „Auf den letzten Drücker hat er mir noch schnell schnell einen Strauß roter Rosen gekauft“, erinnert sie sich.

Das Paar zog nach Königsdorf, kaufte 1965 ein großes Grundstück in Pulheim-Geyen, darauf nur ein winziges Holzhaus. „Unsere Cowboy-Ranch. Dort haben wir drei Jahre lang gewohnt“, sagt Martin Lemle und schmunzelt.



Nach und nach bauten die beiden ihr Eigenheim auf dem Grundstück, dort wohnen sie auch heute noch. Sie bekamen zwei Söhne, René 1971, zwei Jahre später folgte Frank. Zur Familie gehört heute auch die achtjährige Enkelin Isabella Sunny. „Mein Sonnenschein“, schwärmt Gertrud Lemle.



„Bei uns kann jeder so sein wie er ist“

Die Jubilare haben die halbe Welt bereist, waren in Florida, Marokko, am Nordkap, in Kanada, am Gardasee und in Israel. Wieder zu Hause, baute Martin Lemle zwei Jahre lang aus tausenden kleiner Holzteile das historische Jerusalem nach. „Mein Mann braucht viel Zeit für sich und seine Hobbys“, sagt Gertrud Lemle. „Ich dagegen bin kommunikativ und lebenslustig.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Ultranet in Pulheim Anzeige Bürgerinitiative meldet Teilerfolg im Streit mit Amprion von Maria Machnik

Umbau geplant Anzeige An diesen Stellen sollen Geflüchtete in Pulheim untergebracht werden von Maria Machnik

Ein Ort zum Stöbern Anzeige Brauweiler Bürger wünschen sich einen Bücherschrank von Maria Machnik

„Bei uns kann jeder so sein, wie er ist. Das ist schon sehr wichtig“, bestätigt ihr Mann. Und Gertrud Lemle fasst zusammen: „Ich würde auf der Stelle diesen Bayern wieder heiraten.“