Karriere in der Krise Neue Pulheimer Senioren-Residenz sucht weiter Azubis

Pulheim – Die kürzlich eröffnete Alloheim-Senioren-Residenz „An der Großen Laache“ in Pulheim bietet in diesem Jahr zusätzliche Ausbildungsplätze in der Pflege an. Für junge Leute ergebe sich damit die Chance, Karriere in einem äußerst krisensicheren Beruf machen zu können, sagt Irina Abels, Leiterin der Einrichtung, die sich am Narzissenweg 5 befindet. Wer sich sozusagen auf den letzten Drücker dazu entschließe, eine Ausbildung in einem pflegerischen Beruf zu beginnen, könne sich jetzt noch bewerben.

Mentor unterstützt Azubis in Pulheim

Auch ein Praktikum sei möglich. Eine Corona-Schutzimpfung sei dabei vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Wer einen pflegerischen Beruf in einer Senioren-Residenz des Betreibers Alloheim beginne, bekomme einen Mentor an die Seite gestellt.

Die neue Alloheim-Senioren-Residenz am Narzissenweg wurde erst kürzlich eröffnet. Copyright: Petrasch-Brucher

„Das ist jemand aus unserem Team mit sehr viel Berufserfahrung, der sich der Fragen der Azubis annimmt, ihnen Tipps gibt und ihnen zur Seite steht. Jede Woche bieten zudem wir Fachunterricht an, in dem schulische Dinge aufgearbeitet werden und man sich im Team auf seine Prüfung vorbereitet“, erklärt Irina Abels.

Für jeden den richtigen Job

Während eines Karrierewochenendes mit den Auszubildenden werde über Weiterbildungsmöglichkeiten gesprochen. Abels: „Das gestalten wir sehr individuell, bislang haben wir noch für jeden den richtigen Job in unserem Unternehmen nach der Ausbildung gefunden.“

Schulabgänger, interessierte Quer- oder Wiedereinsteiger, die derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsberuf seien oder noch in diesem Jahr beginnen wollten, sollten sich bei der Einrichtung bewerben, es reichten wenige Zeilen, oder gern einfach in der Alloheim-Senioren-Residenz in Pulheim vorbeischauen.