Lesung auf dem Rittergut

Die „mörderischen Schwestern“ treiben am Donnerstag, 5. November, im Rittergut Orr ihr Unwesen: Unter dem Motto „Mord ist ihr Metier – bis dass der Schuss fällt!“ wollen sieben Krimi-Autorinnen dort ab 19.30 Uhr mit ihren Kurzgeschichten für Spannung sorgen.

Abgründe, Konflikte und schwarzer Humor

Wie die Veranstalter erläutern, führen die Geschichten in historische Abgründe, sie greifen gesellschaftliche Konflikte auf und überraschen mit raffinierten Wendungen. Schwarzer Humor und gelegentlich ziemlich böse Pointen kommen auch nicht zu kurz.

Anthologie zum 30-jährigen Bestehen

Die Geschichten stammen aus einer Anthologie, die zum 30-jährigen Bestehen der „Mörderischen Schwestern“ erschienen ist, eines Netzwerks von Frauen, die sich der Kriminalliteratur verschrieben haben.

Programm des Abends

Im Rittergut Orr stellen Regina Schleheck und Cornelia Ehses zunächst die Anthologie vor. Anschließend lesen Regina Schleheck aus „Irmchen“, Carla Capellmann aus „Der Strohmann“, Cécile Ziemons aus „Im siebten Himmel“, Myriane Angelowski aus „Maneki-Neko“, Barbara Steuten aus „Die Challenge“, Lioba Werrelmann aus „Der Strick“ und Cornelia Ehses aus „Übeltäterei“.

Das Publikum dürfe sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen, bei dem Spannung und Unterhaltung ebenso wenig zu kurz kommen wie überraschende Einblicke in menschliche Abgründe, so die Veranstalter. Ob am Ende tatsächlich ein Schuss fällt? Das bleibe vorerst ein wohlgehütetes Geheimnis.

Tickets und Preise

Eintrittskarten gibt es im Internet, sie kosten im Vorverkauf 26 Euro (ermäßigt 16 Euro) und an der Abendkasse 30 Euro (ermäßigt 20 Euro). (rtz)

https://mucuma.ticket.io/eNeHls0H/