Pulheim – Reden oder schweigen? Zunächst druckste der Beigeordnete und Kämmerer Jens Batist herum, entschied sich dann aber doch fürs Reden. Mit wenigen Worten teilte er den Fraktionen im Haupt- und Finanzausschuss mit, dass demnächst am Feuerwehrgerätehaus in Brauweiler Bautätigkeit festzustellen sei.

Garten an Feuerwehrgerätehaus wird umgestaltet

Es werde aber kein neues Gerätehaus gebaut oder gar das alte abgerissen, schob Batist nach. „Wir beheben Mängel.“ Die Unfallkasse habe moniert, dass es auf dem Gelände zu wenige Stellplätze für die Feuerwehrleute gebe. „Wir gestalten daher den Garten um, etwas Besseres fiel uns nicht ein“, so Batist.



Mehr zum aktuellen Sachstand, genauer gesagt, ob inzwischen ein alternativer Standort gefunden sei, teilte Jens Batist dem Hauptausschuss nicht mit. Auch von Stadtsprecherin Ruth Henn war auf Anfrage nichts Neues zu erfahren. Die Angelegenheit werde noch geprüft.



Pulheims Beigeordneter: Grundstück ist noch nicht im Eigentum der Stadt

Vor Monaten hatte Jens Batist in einem Fachausschuss angedeutet, dass ein alternativer Standort in Sicht, das Grundstück allerdings noch nicht im Eigentum der Stadt sei. Zudem sei bei der Vorstellung des neuen Brandschutzbedarfsplans deutlich geworden, dass der aktuelle Standort der ideale für ein neues Feuerwehrgerätehaus sei.



Diese Nachricht dürfte all denen missfallen haben, die sich für das dringend benötigte neue Gerätehaus an anderer Stelle starkmachen. Denn sie möchten die angrenzende Grünfläche mit den alten Bäumen erhalten, die einem Neubau am alten Standort weichen müssten.



Zahlreiche Bürgeranträge liegen der Verwaltung vor. Einer hat zum Ziel, das Gerätehaus und das Wohnhaus zu einem Mehrgenerationenhaus umzubauen. Über die Anträge entscheidet die Politik erst, wenn klar ist, wo der Neubau entsteht.