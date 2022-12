Pulheim Frau nach Sturz in Bus mit schweren Verletzungen in Klinik geflogen

Pulheim – Beim Anfahren eines Linienbusses in Pulheim ist eine 55-jährige Frau am Montagmorgen so schwer gestürzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik gebracht werden musste. Der Vorfall ereignete sich um 9.50 Uhr in einem Bus der Linie 980 auf der Geyerner Straße nahe der Haltestelle „Am Bendenacker.“



Offenbar war die Frau kurz nach dem Einsteigen beim Anfahren des Busses zu Fall gekommen. Über den genauen Hergang konnten laut Polizei weder die 55-Jährige noch der Busfahrer Angaben machen. Er hatte den Vorfall augenscheinlich nicht mitbekommen.



Einige Fahrgäste hatten den Bus, der von Frechen aus nach Köln-Worringen unterwegs war, schon verlassen. Sie werden gebeten, sich unter 02233/520 zu melden.