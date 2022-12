Pulheim-Brauweiler – Die Abtei Brauweiler ist in regelmäßigen Abständen Kulisse für kulturelle Veranstaltungen. Kennern der Musikszene ist das historische Gebäudeensemble auch wegen der renommierten Konzertreihe Classic Nights seit vielen Jahren ein Begriff. In wenigen Tagen beginnt die Neuauflage der Musikreihe.

Auf die eröffnende Orgelnacht am 19. August in der Abteikirche folgen drei Konzerte im Marienhof. Für diese Open-Air-Veranstaltungen vergeben wir Freikarten. Weitere vier Konzerte finden in der Abteikirche St. Nikolaus statt.

Das Programm der Konzertreihe Classic Nights

Den Open-Air-Auftakt im beschaulichen Marienhof machen Uwaga und der Percussionist Max Klaas am Samstag, 21. August, 20 Uhr. Zum Ensemble gehören ein klassischer Violinist mit Vorliebe für osteuropäische Musik, ein Jazzgeiger mit Punkrock-Erfahrung, ein Akkordeonist mit Balkan-Sound im Blut und ein Bassist, der sich in Symphonieorchestern, Jazz-Combos und Funkbands zu Hause fühlt. Max Klaas, der verschiedene Percussion-Instrumente spielt, ist in der Popmusik zu Hause. Bei ihrem gemeinsamen Auftritt deuten sie Mozarts Musik um, getreu dem Motto des Abends „Mozartovic – Amadeus Goes Balkan Groove“.

Eigenkompositionen, klassische Stücke und Jazzstandards prägen das Repertoire des Gitarren-Duos Magic Acoustic Guitars. Die Musiker Roland Palatzky und Matthias Waßer gastieren am Mittwoch, 25. August, 20 Uhr, im Marienhof. Markantes Stilelement der beiden Gitarristen ist die perkussive Deckenarbeit, bei der die Fingerknochen auf die Hölzer der Instrumente krachen und in eine einzigartige Klangsymbiose übergehen.

Die Musiker klopfen, schaben, kratzen oder spielen mit dem Violinbogen und Bottleneck. Das Duo verleiht den Melodien und Instrumenten eine besondere Note.

Die Bergischen Symphoniker widmen sich am Samstag, 28. August, 20 Uhr, Mozart, dem Meister der Wiener Klassik.



