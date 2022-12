Pulheim-Stommeln Ahorn wird für Kanalarbeiten gefällt

Pulheim-Stommeln – Die Stadt lässt einen rund 30 bis 40 Jahre alten Ahornbaum fällen. Wie sie mitteilt, muss der Kanal an der Bruchstraße 77 saniert werden. Der Baum befinde sich direkt neben einem Schacht. „In dem Schacht wird das Abwasser aus dem gegenüberliegenden Haselnussweg in den Hauptkanal eingeleitet.“ Schacht und Kanal seien allerdings stark beschädigt, die Arbeiten müssten kurzfristig erledigt werden. „Da Mischwasser ins Erdreich austritt, droht eine Verunreinigung des Grundwassers in der dortigen Wasserschutzzone.“

Um den Baum erhalten zu können, seien alternative Verfahren geprüft worden. Doch scheide eine Sanierung in geschlossener Bauweise aus. Es sei auch nicht möglich, dem aus dem Haselnussweg kommenden Kanal einen neuen Verlauf zu geben und ihn an anderer Stelle an den Hauptkanal anzuschließen. „Der defekte Kanal und auch der Schacht müssen also in Betrieb bleiben und in offener Bauweise saniert werden.“ Daher müsse der Baum gefällt werden. (mma)