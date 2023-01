Pulheim – Auf Pulheimer Friedhöfen sind in den vergangenen Wochen viele Grableuchten gestohlen worden. Die Glasscheiben der Laternen wurden entfernt, in einigen Fällen lagen sie ordentlich nebeneinander platziert auf dem Grab. Die Diebe nahmen nur Teile aus Messing oder Bronze mit.

Sieglinde und Uwe Dickhaus, die ein Grabpflegeunternehmen betreiben, waren die ersten Diebstähle Anfang August aufgefallen. Da seien der Parkfriedhof in Pulheim und der neue Friedhof in Sinnersdorf betroffen gewesen, berichten die beiden. Sie fürchten, dass dieselben Diebe unterwegs sind, die bereits 2017 Grableuchten in Pulheim gestohlen haben. Denn auch damals seien die Scheiben meist unbeschädigt zurückgelassen worden.

Pulheimer Friedhof: Mindestens 25 Gräber betroffen

In diesen Wochen ist auch der Stommelner Friedhof betroffen. Ende August, erzählt Sieglinde Dickhaus, habe sie bei einer Begehung mehr als 25 Gräber gefunden, auf denen Lampen, Vasen oder Schalen offenbar entwendet waren. Auch 2017 sei das so gewesen, dass die Täter Grabfeld für Grabfeld abgegangen seien – „scheinbar ohne Hast“. Sie hätten in einigen Fällen auch erst mal nur die Scheiben entfernt und die Beute erst am nächsten Tag mitgenommen. Oder sogar den Kunststoffeinsatz der Vase samt Blumen wieder aufgestellt, sodass der Diebstahl erst später entdeckt worden sei.

Sieglinde und Uwe Dickhaus haben das städtische Friedhofsamt informiert. Auch dort seien bereits weitere Hinweise eingegangen. Strafanzeige erstatten könne aber nur, wer tatsächlich geschädigt sei, also die Nutzungsberechtigten einer Grabstätte, sprich: die Angehörigen.

Das Unternehmerpaar befürchtet, dass die Diebe gerade erst angefangen haben könnten, Pulheimer Friedhöfe systematisch zu plündern. Die beiden raten allen Betroffenen, Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten, und appellieren an alle Friedhofsbesucher, die Augen offen zu halten. (uj)