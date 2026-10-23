Bei einem Verkehrsunfall in Pulheim-Manstedten ist ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Kreis Neuss am Mittwoch schwer verletzt worden. Ein weiterer Autofahrer (55) erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war der 34-Jährige mit seinem Peugeot gegen 16.50 Uhr auf der Landstraße 187 von Bergheim-Fliesteden in Richtung Manstedten gefahren. Der 55-jährige Autofahrer war mit seinem Renault in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der 34-Jährige in den Gegenverkehr geraten, so die Polizei. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault.

Keine gültige Fahrerlaubnis

Die Polizei dokumentierte die Spuren am Unfallort. Während der Unfallaufnahme stellten sie fest, dass der 34-Jährige verwaschen sprach und gerötete Augen hatte. In seinem Auto fanden die Beamten Cannabis; über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der Mann ebenfalls nicht, teilt die Polizei mit.

Die Polizistinnen und Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm, und nahmen mehrere Anzeigen auf. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Feuerwehr der Kreisstadt Bergheim war gegen 16.50 Uhr zu dem Unfall beordert worden, da der Ort des Zusammenstoßes an der Grenze der Städte Pulheim und Bergheim liegt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der verletzten beiden verletzten Autofahrer. Die Landessstraße 187 musste nach dem Unfall voll gesperrt werden, damit die Verletzten versorgt und die Spuren gesichert werden konnten.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren Feuerwehreinheiten aus Glessen, Büsdorf und Stommeln im Einsatz, hinzu kamen Kräfte aus der hauptamtlichen Wache in Bergheim unter der Leitung von Brandamtsrat Thomas Junggeburth. Zur Schadenshöhe könne man keine Angaben machen, so die Feuerwehr. (rtz)